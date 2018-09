Situácia s brexitom je podľa Pellegriniho komplikovaná, kvóty už nie sú v centre pozornosti

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Atmosféra na summite v rakúskom Salzburgu aj v téme migrácie bola podstatne lepšia a pokojnejšia ako na iných summitoch.

V priebehu rokovaní to pre médiá povedal slovenský premiér Peter Pellegrini. Prerozdeľovanie migrantov už nie je na programe, lídri našli zhodu v otázke ochrany hraníc, ale aj ďalších bodoch.

Pokiaľ ide o brexit, čas sa kráti, ku kompromisu podľa Pellegriniho ešte nedochádza. Európska únia trvá na tom, že sa musia rešpektovať všetky štyri slobody, a to tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Londýn by si však rád vybral len jednu – slobodu tovaru.

Kompetencie agentúry Frontex

Premiéri a prezidenti krajín EÚ našli zhodu aj v tom, aby dali niekomu konkrétnemu mandát na rokovanie s africkými krajinami.

„Chodí tam veľa európskych lídrov a niektoré krajiny signalizujú, že sú zmätené, s kým vlastne majú rokovať, kto im vie pomôcť. Bude to stáť nejaké peniaze, ale musíme to urobiť, aby sa tam zlepšil ľuďom život, aby nemuseli z Afriky utekať,“ povedal Pellegrini.

Pokiaľ ide o agentúru na ochranu vonkajšej hranice Frontex, rozpor nie je o tom, či navýšiť počet zamestnancov a rozpočet, ale skôr o pôsobení a kompetenciách. „Či to budú rezervy, ktoré krajiny budú môcť využiť, keď nebudú zvládať ochranu hranice. Aké budú kompetencie, aby krajiny neprišli o svoju suverenitu, lebo niektoré krajiny majú takéto obavu,“ vysvetlil.

Začiatkom týždňa totiž český premiér Andrej Babiš označil Frontex za zbytočný, neskôr svoje vyjadrenie skorigoval. Priznal, že aj preto, lebo jeho zahraniční kolegovia sa ho pýtali, ako to myslel.

V otázke brexitu sa spomína kompromis

Taliansky premiér Giuseppe Conte počas večere lídrov otvoril aj „staronovú“ otázku platieb pre krajiny, ktoré odmietajú migrantov prijať. Babiša toto sklamalo, debata sa tým podľa neho vrátila niekoľko rokov dozadu.

„Niektoré témy sa z času na čas otvárajú, ale nebolo to postavené, že za každého migranta nejaká suma. Mňa sklamalo, že krajiny mali prispieť do zvereneckého fondu pre Afriku, vyzbieralo sa iba málo peňazí. V tomto je pritom Visegrádska štvorka premiant, vyzbierali sme 38 miliónov eur, za čo sa nakúpia štyri hliadkovacie lode pre Líbyu aj s palivom,“ zareagoval Pellegrini.

Niektorí európski lídri v súvislosti s brexitom čoraz častejšie spomínajú slovo kompromis, Pellegrini to tak ružovo nevidí. „Situácia je naďalej komplikovaná. Ukazuje sa, že nie každá zo strán má svoje červené čiary. Nedoriešenou otázkou naďalej ostáva írska hranica,“ priznal šéf slovenskej vlády. Potvrdil tak štvrtkové vyjadrenie jeho írskeho kolegu Lea Varadkara, ktorý priznal, že sa pripravujú aj na scenár bez dohody.

Hostiteľom bol Kurz

Európska dvadsaťsedmička naďalej odmieta vyberanie si čerešničiek, chce rešpektovať všetky štyri slobody, Spojené kráľovstvo má ale predstavu, že by si ponechalo iba jednu, a to slobodu pohybu tovaru, čo je pre EÚ neprípustné.

„Britská premiérka povedala jasne, že žiadne druhé referendum nebude. EÚ opúšťajú k 29. marcu 2019, bez ohľadu na to, či bude, alebo nebude dohoda,“ informoval Pellegrini.

Theresa May s lídrami hovorila o brexite v stredu večer, vo štvrtok ich bude informovať hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. „Samozrejme, my podporujeme dosiahnutie dohody, bolo by to lepšie pre obe strany. Podporujeme aj zvolanie mimoriadneho summitu k brexitu v novembri,“ potvrdil pozíciu SR premiér Pellegrini.

V stredu a štvrtok sa v Salzburgu konal neformálny summit EÚ. Hostiteľom bol rakúsky kancelár Sebastian Kurz, hlavnými témami rokovaní bola migrácia, brexit a vnútorná bezpečnosť. Najbližšie sa premiéri a prezidenti stretnú v októbri v Bruseli na riadnom jesennom summite.