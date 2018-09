Cudzinci prisťahovaní do Českej republiky budú mať povinnosť absolvovať adaptačný kurz

PRAHA 19. septembra (WebNoviny.sk) Cudzinci, ktorí sa prisťahujú do Českej republiky, by mali mať zo zákona povinnosť absolvovať adaptačný kurz. Počíta s tým novela zákona o cudzincoch, ktorú Snemovňa v stredu podporila v prvom čítaní. Poslanec Marek Benda (ODS) kritizoval, že by to malo platiť pre všetkých cudzincov.

„Netuším, prečo robiť školenia hygienických a kultúrnych návykov, prečo to požadovať po ľuďoch z Kanady, USA a ďalších. Možno to má zmysel robiť pre ľudí z iných kultúrnych okruhov, „ podotkol.

Novela okrem toho zavádza kvóty pre ekonomických migrantov. Vláda by tak mala mať možnosť zaviesť kvóty pre vydávanie povolenia na dlhodobý pobyt za účelom zárobkovej činnosti.

Minister vnútra Jan Hamáček k novele prichystal pozmeňovací návrh, podľa ktorého by sa mali rýchlejšie rušiť pobyty cudzincom, ktorí sa v Česku opakovane dopustia úmyselného trestného činu. Hranicou by podľa neho mal byť pol rok a maximálne tri trestné činy.

Predlohu teraz posúdia výbory snemovne, potom bude nasledovať druhé čítanie, informuje portál Novinky.cz.