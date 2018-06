Škantárovci na majstrovstvách Európy v Prahe bez medaily, Škáchová štvrtá a Grigar sa trápil

aktualizované 2. júna, 15:18

PRAHA 2. júna (WebNoviny.sk) – Bez medailového zisku pre slovenských reprezentantov vyvrcholila súťaž deblkanoistov na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe-Troji.

V sobotňajšom finále obsadili Tomáš Kučera, Ján Bátik 6. miesto, olympijskí šampióni Ladislav a Peter Škantárovci sa museli uspokojiť s 8. priečkou. Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom skončili v semifinále na 11. pozícii a vo finále sa nepredstavili.

Kategóriu C2 škrtli aj z olympiády

Finále deblkanoistov na ME v Prahe bolo rozlúčkou tejto disciplíny s vrcholnými podujatiami. Súťaže C2 totiž už škrtli z programu OH a MS, v Prahe to boli posledné preteky v rámci ME.

„Jazda nebola ideálna. Po štrnástu bránku to šlo, ale prišiel problematický úsek a ten nám nevyšiel. Bojovali sme proti vode. Dnes tu boli lepšie posádky a zaslúžili si vyhrať,“ povedal Peter Škantár a jeho jeho bratranec Ladislav pokračoval: „Chceli sme krajšiu rozlúčku. Mrzí nás to, ale nedá sa nič robiť.“

Smútok na tvárach sa zračil aj na tvárach Tomáša Kučeru s Jánom Bátikom. „Som z toho smutný, mali sme na medailu. Urobili sme však dva ťuky a nemáme ju. Boli to malé chyby, ale aj aj tie sa rátajú,“ hovoril v cieli Tomáš Kučera, jeho partner z lode Ján Bátik doplnil: „So šiestym miestom nie sme spokojní, ale máme za sebou dobrú jazdu. Sme radi, že sme aspoň finálovou účasťou potešili fanúšikov a mohli sa s nimi rozlúčiť.“

Grigar sa v semifinále trápil

Slovinec Peter Kauer sa stal víťazom súťaže kajakárov. Skúsený slovinský reprezentant triumfoval pred dvojicou domácich jazdcov – druhý skončil Vít Přindiš a tretí Jiří Prskavec. Ani jeden z troch Slovákov sa do finále nekvalifikoval. Martin Halčin bol v predpoludňajšom semifinále na 19. mieste, Jakub Grigar na 28. pozícii a Jakub Stanovský nepostúpil z piatkovej kvalifikácie.

Sobotňajšie semifinále K1 mužov nevyšlo najmä Jakubovi Grigarovi, ktorého so 158 trestnými sekundami klasifikovali až na 28. mieste, Martin Halčin v ňom skončil devätnásty, štyri pozície za posledným postupujúcim.

Grigar sa v semifinále na trati trápil, pretože v noci ho zastihli žalúdočné problémy a tie ho stáli dosť veľa síl. Minul pätnástu bránku a potom už iba zišiel do cieľa bez prejazdu ďalšími dvoma bránkami.

„Nerád by som sa na to vyhováral, tá trať sa dala absolvovať aj bez väčších fyzických síl. Spravil som chyby, ktoré by som robiť nemal, tak to aj vyzeralo. Už po večeri mi bolo ťažko a v noci som sa zobudil o jednej a zvracal som. Budil som sa až do rána, veľmi som sa nevyspal. Bola to moja chyba, no cítil som, že mi chýbajú sily. Dúfal som, že to nejako dám a do finále sa to dá dokopy. Nestalo sa a finále môžem sledovať z brehu,“ povedal Jakub Grigar.

Škáchovej tesne ušla medaila

Slovenská reprezentantka Monika Škáchová neprenikla v sobotu v disciplíne C1 ženy na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe-Troji na stupeň víťazov.

Jediná Slovenka vo finále tejto kategórie obsadila 4. miesto, od zisku bronzovej medaily ju delilo 1,13 s. Simone Macekovej 14. a Soni Stanovskej 17. priečka v semifinále nestačili na prienik medzi desiatku najlepších kanoistiek.

„štvrté miesto ma teší, ale sú tam aj pocity mierneho smútku, pretože od medaily ma delil jeden zbytočný ťuk. Išlo sa mi úplne super, finále som si neskutočne užila. Ďalšie pretekárky som sledovala na obrazovke, ale nemala som k dispozícii výsledky a nevedela som, ako na tom som. Bolo trochu stresujúce,“ povedala v cieli zverenkyňa trénera Petra Mráza. Monika Škáchová v Prahe absolvovala premiérové finále na vrcholnom seniorskom podujatí.

„Od začiatku mi v Prahe jazdilo super, no nešlo som do pretekov s tým, že chcem atakovať medailové pozície. Chcela som ísť do finále a to sa mi splnilo. V ďalších súťažiach si teraz budem viac veriť. Finále z Prahy neznamená, že teraz bude vždy v desiatke. Niekedy mi to vyjde a inokedy nie,“ doplnila 19-ročná športovkyňa.

Maceková a Stankovská skončili v semifinále

Simone Macekovej 14. a Soni Stanovskej 17. priečka nestačili na prienik medzi desiatku najlepších kanoistiek. „Som trochu sklamaná. Ono by to nebolo až tak zlá, ale viem, že som tam mala chyby. Stačilo by neťukať, veď desať trestných sekúnd je veľa. Postúpili sme všetky tri do semifinále, čo je veľká skúsenosť, no čakalo sa od nás už niečo viac,“ poznamenala po semifinále napokon štrnásta Simona Maceková.

Ešte o tri priečky nižšie skončila Soňa Stanovská, ktorá síce previedla dobrú jazdu, no „päťdesiatka“ na predposlednej bránke ju stále postup. „Som sklamaná, pretože som mala na finále. Mohlo to byť moje prvé seniorské veľké finále. Stále nie som stotožnená s verdiktom rozhodcov. Pri príchode do cieľa som ani nepomyslela, že by som niekde mohla dostať päťdesiatku. Stáva sa, aj o tom je šport,“ poznamenala Stanovská.