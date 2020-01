Skončil som s nimi, nevedia prehrávať, pustil sa Vlhovej tréner do tímu Američanky Shiffrinovej

Petra Vlhová druhýkrát za sebou zdolala Mikaelu Shiffrinovú aj zvyšok sveta v slalome Svetového pohára, ale jej tréner Livio Magoni po víťaznom utorkovom večere vo Flachau našiel chybičky v jej jazdách.

„Prvá časť trate v prvom kole nebola dobrá, potom sa to zlepšilo. Druhého kola sme sa obávali, lebo ho postavil americký tréner tak, ako to nemáme radi. Trénovali sme síce v lete také kombinácie bránok, ale musíme trénovať ešte viac. Najmä postavil prechodovú bránku na mieste, kde Petra pred dvoma rokmi vo Flachau vypadla. Vedel som, že to americký tréner urobí, aby Petra nebola taká rýchla,“ zamyslel sa Magoni.

Bitka o najlepšiu slalomárku na svete v posledných dvoch a tejto sezóne takmer výlučne ponúkala súboje Shiffrinovej s Vlhovou, v ktorom mala Američanka výraznú prevahu nad Slovenkou a tá zasa nad ostatnými pretekárkami. Utorkový večer vo Flachau ukázal, že nastáva pozvoľná zmena.

Súboj o slalomový glóbus

Shifffrinová prestáva byť suverénna a aj ostatné súperky sa začínajú doťahovať na americko-slovenské duo. Vo Flachau dokonca musela Shiffrinová uznať prehru aj so Švédkou Annou Swennovou Larssonovou.

„Mikaela nie je v tejto sezóne taká silná ako v tých predchádzajúcich a týka sa to aj ostatných disciplín. Konkrétne v slalome bola Petra lepšia už v úvode sezóny v Levi, ale chýbalo jej šťastie. Neskôr zabrala Mikaela v Killingtone a Lienzi, ale potom sme dohnali kondičné resty z leta a od Vianoc sme pripravení bojovať o víťazstvá. Momentálne je Petra zo dňa na deň silnejšia, dobre trénuje a aj mentálne je to lepšie. Škoda nedávnej kombinácie v Zauchensee, ale chybu urobila na mieste, kde skončili aj ďalšie pretekárky. Bola to veľmi náročná trať,“ skonštatoval Magoni.

Na otázku, či je Vlhová po triumfoch v Záhrebe a Flachau späť v boji o slalomový glóbus, Magoni odpovedal: „Áno, aj keď by sme potrebovali, aby Mikaela urobila nejaké preteky za 0 bodov, tak ako Petra v Levi. Šanca na malý glóbus však stále existuje a platí to aj pre paralelný slalom a obrovský slalom. Čo sa týka kombinácie, tam už asi nie a budeme zvažovať, či sa vôbec zúčastníme na zostávajúcich kombinačných pretekoch do konca sezóny.“

Údajná špionáž tréningov Shiffrinovej

Skúsený taliansky tréner sa nevyhol ani odpovediam na otázky týkajúce sa jeho údajnej špionáže tréningov Mikaely Shiffrinovej, čo malo vyvolať pobúrenie u niektorých členov jej tímu. Magoni poprel, aby za peniaze posielal ľudí na svahy, kde trénuje jej najväčšia súperka, aby si natáčali na video jej jazdy.

„Nemám čas ani ľudí na to, aby som to robil. Zostal som prekvapený z týchto informácií. Nemáme v tíme čas na tieto hlúpe veci. Myslím si, že Američania týmto ukazujú, že nevedia prehrávať. Mali by sa to naučiť. Skončil som s nimi, už sa s nimi nebudem baviť. Povedal som im to na kapitánskom mítingu v Zauchensee. Nebudem sa dívať do falošnej tváre predo mnou,“ rezolútne skonštatoval Magoni.

Ďalšie preteky Svetového pohára v Sestriere

Päťdesiatšesťročný Talian vzápätí zmenil tému a potvrdil aj informáciu od Igora Vlhu, že po blížiacich sa pretekoch v Sestriere /obrovský slalom a paralelný slalom/ sa s Petrou chystajú do bulharského strediska Bansko, kde budú na programe rýchlostné disciplíny. A zvažujú absolvovať aj ďalšie zjazdy a super G.

„Petra v Zauchensee v tréningoch zjazdu aj v úvodnej časti súťaže v kombinácii ukázala, že to má význam. Potrebuje zostať v pretekovej kondícii a tiež sa pokúsi získať nejaké body do Svetového pohára. Predsa len, v Bansku to budú až troje preteky a nechceme ich vynechať príliš veľa. Potom síce nepôjdeme do Soči a o účasti v Garmischi sa rozhodneme krátko pred pretekmi,“ informoval Magoni.