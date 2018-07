Skvelý Slafkovský získal v Augsburgu striebro v C1, Mirgorodskému tesne ušiel bronz

AUGSBURG 7. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský získal striebornú medailu v sobotňajšom finále kategórie C1 v rámci tretieho kola Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu. Rovnaké umiestnenie si vybojoval aj v úvodných dvoch podujatiach SP v Liptovskom Mikuláši a v Krakove.

Rýchla a čistá jazda

Tridsaťpäťročný skúsený pretekár sa znovu prezentoval rýchlou a čistou jazdou časom, finálovú trať zvládol za 100,77 s. Za víťazom Siderisom Tasiadisom z Nemecka zaostal o 71 stotín sekundy.

Rodák z Liptovského Mikuláša Slafkovský je aj naďalej na čele priebežnej celkovej klasifikácie SP. Na druhom mieste je práve Tasiadis s mankom 21 bodov.

„Sideris Tasiadis ako domáci pretekár previedol jazdu dňa, v závere sme zostali Michal a ja. Michalovi to tiež veľmi nevyšlo, tak som si povedal, že zostávam už len ja, ktorý môže zosadiť Siderisa. Musel som ísť svoju jazdu, urobil som menšiu chybu medzi piatou a šiestou bránkou, ale zvyšok bol super. Som šťastný a spokojný s tým, čo som tu predviedol. Vyšlo to na striebro a je to fantázia,“ povedal Slafkovský.

Medaila nebola až tak ďaleko

Devätnásťročný slovenský singlkanoista Marko Mirgorodský premenil premiérovú účasť vo finále Svetového pohára medzi seniormi na štvrté miesto. Od bronzovej medaily ho delilo 0,44 s.

„Som veľmi rád, že som bol vo finále. Mám z neho trochu zmiešané pocity, veď medaila nebola až tak ďaleko. V dolnej časti som mal chyby, ktoré ma pripravili o pódium. Štvrté miesto je pekné a verím, že v budúcnosti to ešte vylepším. Už pred jazdou Saša Slafkovského som tušil, že budem štvrtý. Som však rád, že ma vytlačil Sašo a nie niekto iný. Doprajem mu to, pridal v tejto sezóne už tretíkrát druhé miesto,“ zhodnotil Mirgorodský.

Piate miesto obsadil veterán Michal Martikán výkonom 103,48 s. Matej Beňuš neprešiel bránami semifinále.