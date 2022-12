Slováci majú na MS v hokeji do 20 rokov jasný cieľ, postup zo skupiny. Hráči sú pripravení, tvrdí kouč Feneš

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov začne v utorok svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade s tímom, ktorý je papierovo veľmi silný.

Sú v ňom viacerí hráči pôsobiaci v zámorí a okrem útočníka Juraja Slafkovského aj všetci, ktorí boli lete 2022 draftovaní do zámorskej NHL.

Príprava bola náročná

V kádri trénera Ivana Feneša sú tiež talentovaní mladíci s veľkým potenciálom. Podľa kouča však Slováci nemajú prehnané ambície.

Slovenskí mladíci odohrali pred turnajom tri prípravné zápasy, po prehrách s Nemcami (0:5) a Kanaďanmi (1:6) zdolali Rakúšanov (5:1).

„Príprava bola náročná pre všetkých, veci sa dávali dokopy v priebehu dvoch týždňov. Hráči prichádzali a boli drobné problémy s výstrojmi. Dbáme na to, aby sme si vyskúšali všetky veci a dostali sa do pohody. V ostatnom zápase sa nám to podarilo, z čoho sa tešíme. Pomohlo nám to psychicky, ale ja som rád za to, aký výkon sme podali,“ uviedol Feneš v nedeľu ešte pred zverejnením záverečnej nominácie na šampionát.

Prvou prekážkou sú Fíni

Slovenská dvadsiatka vstúpi do turnaja v utorok o 17.00 h SEČ duelom proti rovesníkom z Fínska.

„V prvom rade očakávam od Fínov korčuliarsku aktivitu, čím nás extrémne preveria. Takisto budú napádať a budú silní v ofenzívnej fáze. Netreba zabúdať na ich veľmi kvalitné presilové hry, na toto všetko sa musíme pripraviť. Všetci očakávame, že tento šampionát bude možno najvyrovnanejší v histórii. Svetová špička je tak široká, že nie je žiaden outsider. Samozrejme, top favoriti sú stále USA, Kanada, Švédsko a Fínsko. Potom je tu skupina tímov, ktoré môžu prekvapiť a každý v nej môže zdolať každého,“ myslí si Feneš, ktorý na turnaj neurčil jasnú brankársku jednotku.

„Máme tu troch kvalitných gólmanov, ktorí nám ukázali svoju kvalitu počas prípravných zápasov. V najbližších dvoch dňoch sa rozhodneme, kto nastúpi na prvý duel. Nemyslím si, že budeme mať jednoznačnú jednotku. Boli by sme radi, aby sa jednotka vyprofilovala počas štyroch zápasov v skupine. Chalani majú výbornú kvalitu. Tešíme sa, že tu máme troch kvalitných brankárov,“ skonštatoval kouč slovenskej reprezentácie do 20 rokov.

Pokora, motivácia a bojovnosť

Hráči sú podľa neho na šampionát pripravení a cieľom tímu je postup zo skupiny.

„Všetci hráči sú stopercentne zdravotne v poriadku, čo nás teší. Na turnaj sa tešíme, naše najväčšie hodnoty budú pokora, motivácia a extrémna bojovnosť. Chceme to postaviť na skvelom tíme. Netreba na seba vyvíjať extrémny tlak. Prioritne sa chceme prezentovať kvalitným hokejom. Prvý krok v našej práci bude dostať sa do štvrťfinále a potom sa môžeme baviť o ďalších ambíciách,“ dodal tréner Ivan Feneš.

Jeho zverenci odohrajú druhý zápas základnej B-skupiny v stredu proti Američanom, v piatok 30. decembra vyzvú Lotyšov a v sobotu 31. decembra Švajčiarov.