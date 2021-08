Slováci vstupujú do boja o ZOH 2022 v Pekingu, papierovo najsilnejší tím má jasný cieľ

Slovenskú hokejovú reprezentácia čaká od štvrtka do nedele mimoriadne dôležitý turnaj. V Bratislave budú Slováci bojovať o miestenku na budúcoročné ZOH do čínskeho Pekingu. Na kvalifikačnom podujatí na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu si postupne zmerajú sily s výbermi Rakúska, Poľska a Bieloruska, pričom pod päť kruhov sa prebojuje len víťaz turnaja.

Slovenský tím absolvoval proti Rakúšanom, proti ktorým nastúpi v Bratislave už vo štvrtok 26. 8. o 19.15 h, dva prípravné zápasy pred MS 2021.

V nominácii nechýbajú mladíci

„Viac ako na súperov sa musíme zamerať na našu hru. Najdôležitejšie je ako budeme hrať my ako tím. Bielorusi vyzerajú byť papierovo najsilnejší súper a musíme sa na nich zodpovedne pripraviť, ale nemôžeme sa pozerať ďaleko dopredu. Musíme sa dobre pripraviť najmä na prvý zápas a úvodné vhadzovanie. Bez ohľadu na to, na koho narazíme. Nesmieme nič podceniť, pretože v okamihu, keď si začnete myslieť, že by to mohol byť ľahký zápas, a nemusíte ísť naplno, tak ste v problémoch,“ povedal ešte pred turnajom hlavný kouč slovenského výberu Craig Ramsay. Skúsený 70-ročný Kanaďan vedie Slovákov už od leta 2017.

V slovenskom mužstve je dovedna 25 hráčov a až 15 z nich sa na prelome mája a júna predstavilo na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige, kde slovenskí reprezentanti postúpili do štvrťfinále. V nominácii nechýbajú ani mladíci Samuel Kňažko, Šimon Nemec či Juraj Slafkovský.

Papierovo najlepší tím

Na domáci kvalifikačný turnaj Slováci trénovali od nedele, do podujatia vstúpia bez jediného prípravného duelu. „Verím, že štyri dni tréningov stačili, mali sme priestor prejsť si veci. Myslím si, že sme pripravení. Ja osobne mám za sebou šesť prípravných duelov za Omsk, som už v zápasovom tempe a verím, že mi to pomôže,“ povedal deň pred začiatkom bojov o ZOH útočník Peter Cehlárik, ktorého na MS 2021 vyhlásili za najlepšieho útočníka. Z ôsmich zápasov vyťažil 11 kanadských bodov za päť gólov a šesť asistencií. „Som rád, že som tu a budem sa snažiť odviesť minimálne takú dobrú robotu ako predtým,“ poznamenal. Tréneri ho teraz zaradili to elitného útoku s Marekom Hrivíkom a Tomášom Jurčom.

„Náš cieľ je postúpiť na olympiádu. Chceme hrať našu hru a papierovo máme najlepší tím. Ak budeme hrať to, čo máme, tak by sme to mali zvládnuť. Tlak tam bude, ale keď sa budeme sústrediť na seba, mali by sme to zvládnuť,“ prezradil krídelník Tomáš Jurčo, ktorý je aktuálne bez klubu, no ostatných dvanásť sezón strávil v zámorí.

Asistent trénera Ján Pardavý pred štartom kvalifikačného turnaja v Bratislave upozorňuje, že domáce prostredie môže byť zradné. „Hráme doma, čo je vždy výhoda, ale s tým je spojený aj väčší tlak. Na to musia byť hráči pripravení. Musíme na tieto situácie vedieť reagovať. Ide o veľa a každý sa na olympiádu chce dostať,“ poznamenal Pardavý a o prvom súperovi doplnil: „Rakúšania budú isto hrať agresívne, chalani sa na to musia pripraviť a udržať sa. Súper bude veľa napádať, na to tím pripravujeme. Z našej strany bude podstatná disciplína.“

Nemajú priestor na zaváhania

Mladý útočník Miloš Kelemen verí, že domáce prostredie bude pre Slovákov prospešné. „Verím, že tlak využijeme v náš prospech. Chceme kráčať od zápasu k zápasu a verím, že budeme úspešní,“ povedal 22-ročný krídelník, ktorý v medzisezónnom období prestúpil zo Zvolena do Česka a hrať tam bude za Mladú Boleslav. O rok mladší center Miloš Roman za celú hráčsku kabínu dodal: „Máme jeden spoločný cieľ – ovládnuť turnaj a postúpiť na olympiádu. Nemáme priestor na zaváhania, od začiatku musíme jazdiť naplno.“

Okrem Bratislavy sa kvalifikačné turnaje o postup na ZOH 2022 konajú aj v lotyšskej Rige a nórskom Osle, aj odtiaľ sa pod päť farebných kruhov dostanú len víťazi. Na bratislavskom turnaji vo štvrtok 26.8. od 15.15 h nastúpia Bielorusi proti Poliakom a od 19.15 h Slováci proti Rakúšanom. V piatok sú na programe súboje Bielorusko – Rakúsko (15.15) a Slovensko – Poľsko (19.15) a po sobotňajšom dni voľna podujatie vyvrcholí nedeľňajšími súbojmi Poľsko – Rakúsko (13.30) a Slovensko – Bielorusko (17.30). Slovenskú stopu možno nájsť aj v poľskom družstve, ktorého hlavným koučom je 51-ročný bratislavský rodák Róbert Kaláber.

Slováci v ére samostatnosti chýbali na ZOH zatiaľ len dvakrát, pod päť kruhov sa nedostali v japonskom Nagane 1998 a americkom Salt Lake City 2002. V oboch prípadoch im nevyšiel kvalifikačný turnaj priamo v dejisku ZOH tesne pred štartom olympijského turnaja. Maximom slovenského výberu je 4. priečka z Vancouveru 2010.