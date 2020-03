Slováci zostávajú v hre o postup, Polášek so Zelenayom zdolali českých mladíkov

Slovenskí tenisti si zachovali šancu na postup na finálový turnaj Davisovho pohára, ktorý sa v tomto roku uskutoční v španielskom Madride. V kvalifikačnom stretnutí proti Česku znížili stav zápasu na 1:2, keď ovládli sobotňajšiu štvorhru. Filip Polášek s Igorom Zelenayom potvrdili úlohu papierových favoritov a mladé české duo Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář zdolali 6:4, 6:4.

Kapitán českého tímu Jaroslav Navrátil na piatkovej tlačovej konferencii avizoval, že do štvorhry nasadí Jiřího Veselého a Lukáša Rosola. Napokon sa však rozhodol šetriť ich pre zostávajúce zápasy dvojhry.

Ani jeden z dvojice Forejtek, Kolář predtým nehral štvorhru v Davisovom pohári a aj drobná nervozita sa podpísala na strate hneď úvodného podania. Následne si oba páry držali servis, Slováci nemuseli čeliť ani jednému brejkbalu a bez problémov dokráčali k víťazstvu 6:4 v prvom sete.

Do druhého dejstva vstúpili Česi rovnako zle. Rozdiel bol iba v tom, že tento raz prišiel o podanie Forejtek a nie Kolář ako v prvom prípade.

Skúsená slovenská dvojica pokračovala v druhom sete vo výbornom výkone a pri vlastnom servise získala úvodných jedenásť loptičiek. Za stavu 5:3 pri podaní súpera síce nevyužila päť mečbalov, ale v následnom desiatom geme zápas ukončila.

Pre účastníka vlaňajšieho Turnaja majstrov Poláška to bolo v rámci DP dvanáste víťazstvo vo štvorhre, pričom bilanciu na antuke upravil na 7-0. Zelenay sa pre zmenu dočkal siedmeho víťazstva v dvanástom reprezentačnom dueli.

Daviscupové stretnutie medzi Slovenskom a Českom bude za stavu 1:2 pokračovať súbojom tímových jednotiek, v ktorom si zmerajú sily Andrej Martin a Jiří Veselý. Ich doterajšia vzájomná bilancia je vyrovnaná 1:1.

V roku 2012 zvíťazil slovenský tenista v troch setoch, pred dvoma rokmi v rámci Českej extraligy triumfoval Veselý na tvrdom povrchu pomerom 6:4, 6:2.

Davisov pohár 2019/2020

kvalifikácia o postup na finálový turnaj

SLOVENSKO – ČESKO 1:2 po sobotňajšej štvorhre

6. – 7. marca v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTC

Sobota – štvorhra:

Filip Polášek, Igor Zelenay – Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář 6:4, 6:4 za 79 minút

Hlasy po zápase:

Filip Polášek (reprezentant SR): „Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Na returne sme si vytvorili veľa šancí a podarilo sa nám ich vždy brejknúť na začiatkoch setov. Môžeme byť spokojní, zápas sme mali relatívne pod kontrolou. Hrali sme rýchlejšie a oni boli často pod veľkým tlakom. Teraz je to už len na chalanoch, aby sa im to podarilo otočiť. Myslím si, že zvyšné singlové zápasy sú 50 na 50 a nebolo by to prvýkrát, čo sa nejakému tímu v Davis Cupe podarilo otočiť stav z 0:2 na zápasy.“

Igor Zelenay (reprezentant SR): „Počítali sme s tým, že nenasadia Veselého, ale napokon sa rozhodli šetriť aj Rosola. Možno si Česi mysleli, že deblový bod bude ťažšie získať a sústredili sa na dvojhry. Dôležité bolo, že sme nečelili žiadnemu brejkbalu a naše servisy boli pod kontrolou. To nám dodávalo sebavedomie. V poslednom geme na príjme som to veľmi chcel ukončiť, ale práve vtedy som sa trošku trápil. Celkovo môžeme byť spokojní, spravili sme málo chýb a cením si, že sme udržali naše šance.“

Zostávajúci sobotňajší program:

Andrej Martin – Jiří Veselý

Jozef Kovalík – Lukáš Rosol

Piatok – dvojhry:

Andrej Martin – Lukáš Rosol 4:6, 4:6 za 88 minút

Jozef Kovalík – Jiří Veselý 3:6, 5:7 za 94 minút