Slovan Bratislava sa v úvode Európskej konferenčnej ligy postaví proti FC Kodaň, jeden z hráčov už s Dánmi hral

Na začiatku tohto leta bol nevydarený pokus o skupinovú fázu Ligy majstrov. Potom nasledoval druhý nezdar o prienik do Európskej ligy, až z toho je napokon premiéra v súťaží číslo 3 – Európskej konferenčnej lige.

Do jej začiatku chýba futbalistom ŠK Slovan Bratislava ešte jeden deň. Slovenský majster na úvod súbojov v F-skupine doma vyzve najlepší dánsky klub novodobej histórie FC Kodaň. Hrá sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave vo štvrtok od 18.45 h a zápas bude rozhodovať Talian Michael Fabbri.

Mráz už hral proti FC Kodaň

ŠK Slovan má v kádri futbalistu, ktorý už hral proti FC Kodaň. Útočník Samuel Mráz v sezóne 2019/2020 pôsobil v Bröndby Kodaň, ktoré je dlhoročným mestským rivalom FC. Mráz iba minulú nedeľu absolvoval vo fortunaligovom ligovom súboji v Dunajskej Strede premiéru v belasom drese.

Vo štvrtok môže zažiť debut na novom Tehelnom poli, samozrejme za predpokladu, že zasiahne do stretnutia.

Premiéra na Tehelnom poli

„Bröndby a FC Kodaň sídlia v rovnako meste, ale v dvoch rozdielnych častiach. Je to asi najväčšie dánske derby. Hral som proti FC Kodaň, je to veľmi dobrý tím, no my urobíme maximum, aby sme proti nim uspeli,“ cituje Samuela Mráza oficiálny klubový web Slovana Bratislava.

Prezradil, že sa spolieha na fanúšikovskú podporu z tribún. „Teším sa na fanúšikov, rovnako ako na Tehelné pole, ktoré prvýkrát zažijem ako hráč Slovana. Nebude to ľahké, ale odovzdáme taký výkon, aby sme ľudí potešili. Keď to spoločne potiahneme, môžeme byť úspešní,“ vyhlásil Mráz.

Nájdenie mušky v belasom drese

Dvadsaťštyriročný rodák z Malaciek si zvyká na prostredie a nových spoluhráčov v Slovane. Toto leto najprv prestúpil do talianskej Spezie, ale odtiaľ si ho vyžiadali slovanisti na ročné hosťovanie. Mráz je najlepší strelec v slovenskej najvyššej súťaži zo sezóny 2017/2018, keď v drese Žiliny strelil 21 gólov. Teraz by chcel stratenú mušku nájsť v belasom drese.

„Už predtým som sledoval zápasy Slovana, a taktiež som z predchádzajúcich klubov poznal viacerých chalanov. Preto si zvykám veľmi rýchlo a dobre. Čo sa týka hry, ešte potrebujem nejaké tréningy a zápasy, aby si všetko sadlo. Pomohol mi prvý štart a tréningy pred Kodaňou. Na ihrisku sa cítim dobre a verím, že to časom bude len lepšie,“ uzavrel Mráz na webe skslovan.com.

Päť víťazstiev a jedna remíza

Vo štvrtok to bude aj súboj dvoch nezdolaných lídrov dánskej a slovenskej najvyššej súťaže. FC Kodaň nazbieral v ôsmich zápasoch 20 bodov za šesť víťazstiev a dve remízy, Slovan má zo šiestich súbojov päť víťazstiev a jednu remízu.

Poľský brankár Kamil Grabara, ktorý do Kodane prestúpil v lete z FC Liverpool, zatiaľ naposledy inkasoval ešte 19. augusta. FC Kodaň odvtedy vyhral štyri duely v rade so skóre 13:0.