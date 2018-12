Slovan druhýkrát za sebou triumfoval, v domácom prostredí zdolal Nižnekamsk

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili druhýkrát za sebou, keď v domácom prostredí zdolali Neftechimik Nižnekamsk 3:1 v piatkovom zápase základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Zverenci Vladimíra Országha vstúpili do stretnutia aktívnou prvou tretinou a zásluhou Adama Jánošíka sa ujali vedenia. V druhom dejstve však nepokračovali v nastolenom trende a Pavel Padakin dokázal vyrovnať.

Tretia dvadsaťminútovka sa hrala opäť pod taktovkou „belasých“. Najskôr im vrátil vedenie Jeff Taffe a dvanáste víťazstvo v aktuálnej sezóne poistil Patrik Lamper.

Jediný slovenský zástupca v KHL je po 44 odohraných zápasoch na priebežnom predposlednom 11. mieste Západnej konferencie. Slovan najbližšie nastúpi proti fínskemu Jokeritu Helsinki v nedeľu 30. decembra na vlastnom ľade od 17.00 h.

Kontinentálna hokejová liga piatok HC Slovan Bratislava – Neftechimik Nižnekamsk 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Góly: 11. A. Jánošík (M. Sukeľ), 44. Taffe (Rau), 51. Lamper (Chipchura, Sersen) – 23. Padakin (E. Galimov, Nestrašil)

Vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Naumov, Oskirko – Berseňov, Judin (všetci Rus.), 6 283 divákov Zostavy:

Slovan Bratislava: Štěpánek – É. Gélinas, Sersen, Grman, Klok, A. Jánošík, Meszároš, Bačík – Rau, Taffe, C. Bailey – M. Lunter, M. Sukeľ, Červený – Lamper, Hrnka, Chipchura – Jeglič, Buc, M. Sloboda – Baranov

Nižnekamsk: Ježov – A. Sergejev, Musin, Šaripzianov, Ogurcov, Polášek, Bryncev, Volgin – Padakin, Nestrašil, E. Galimov – P. Kulikov, Šiksatdarov, Poriadin – Nättinen, Ruohomaa, Puustinen – Zdunov, Chajrullin, Šafigullin – Šarifianov

I. Tretina

Hokejisti Slovana boli od úvodných sekúnd o niečo aktívnejší ako súper a kontrolovali priebeh stretnutia. Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali v 5. min, keď Kyle Chipchura našiel pred bránkou voľného Patrika Lampera, ale ten zblízka namieril iba do Iľju Ježova. Ruský gólman úspešne zasiahol aj proti koncovke Adama Jánošíka z 11. min, ale o pár sekúnd sa rovnaký hráč ocitol v podobnej pozícii a presnou strelou otvoril skóre.

Až potom sa v ofenzíve osmelili hostia. Najskôr pálil z vrcholu pravého kruhu Andrej Nestrašil a následne preveril Jakuba Štěpánka aj ďalší jeho krajan Adam Polášek, ktorý nebezpečne vystrelil príklepom. V závere úvodného dejstva mohli „belasí“ zveľadiť svoj tesný náskok, no Casey Bailey a Rudolf Červený stroskotali na pohotovom Ježovovi.

II. Tretina

Druhú tretinu odštartovali lepšie hráči Nižnekamska. V 22. min zostal medzi kruhmi úplne osamotený fínsky útočník Juuso Puustinen, ktorý nedokázal prekonať pripraveného Štěpánka. O minútu neskôr však bolo vyrovnané.

Individuálna akcia Emila Galimova nepriniesla úspech, ale odrazený puk získal Pavel Padakin a poľahky ho poslal do odkrytej siete. Slovan postupne vyrovnal hru a v 29. min mohol ísť do vedenia, keď Chipchura vystihol prihrávku hosťujúceho obrancu a dostal sa do samostatného nájazdu. Kanadský legionár zvolil blafák do bekhendu, ktorý mu Ježov dobre prečítal.

III. Tretina

V úvode tretej časti duelu nevyužil šancu na skórovanie obranca Éric Gélinas, ktorý v dobrej pozícii trafil iba žŕdku. Táto situácia ho však dlho nemrzela, pretože v 44. min Jeff Taffe rýchlo zakombinoval s Chadom Rauom a vrátil domácim najtesnejší náskok.

Neftechimik od tohto momentu otvoril hru a ponúkal hokejistom Slovana viac priestoru na protiútoky. V 51. min to zužitkoval Lamper, ktorý si našiel miesto na ľavom krídle a presnou strelou švihom prekonal Ježova. Hostia sa napriek dvojgólovému manku nevzdali a vytvorili si príležitosti na zníženie, ale ich snahu v závere zápasu úspešne eliminoval Štěpánek.