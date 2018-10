Slovan odmieta tvrdenia Spartaka Trnava o údajných provokáciách, ktoré viedli k útokom v hľadisku

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Oficiálne stanovisko ŠK Slovan Bratislava k incidentu, ktorý poznačil sobotňajší zápas Spartak Trnava – Slovan Bratislava (1:2) v 10. kole futbalovej Fortuna ligy 2018/2019:

„ŠK Slovan Bratislava okamžite po skončení zápasu v Trnave zareagoval na verbálne a neverbálne útoky, ktorým boli vystavení niektorí rodinní príslušníci našich trénerov i hráčov. Celú udalosť sme nahlásili do oficiálneho zápisu o stretnutí a prípadom by sa tak mala zaoberať Disciplinárna komisia SFZ.

Prijímame ospravedlnenie FC Spartak Trnava a oceňujeme rýchly zásah usporiadateľskej služby, ktorá promptne zareagovala na vzniknutú situáciu, identifikovala útočníkov a odviedla poškodených do priestorov VIP.

Považujeme za potrebné zareagovať na určité informácie, ktoré prostredníctvom stanoviska Spartaka Trnava odzneli v masmédiách. V sektore 08, kde sa udial spomínaný incident, sedeli rodinní príslušníci hráčov, trénerov a zamestnancov ŠK Slovan Bratislava. Po stretnutí sme nezávisle od seba kontaktovali viacerých z nich, aby nám popísali udalosti, ktoré predchádzali fyzickému napadnutiu syna hlavného trénera ŠK Slovan. Odmietame tvrdenia o tom, že by rodinní príslušníci trénerov a hráčov ŠK Slovan provokovali domácich priaznivcov alebo vyvolávali hádky. Naopak, sami boli od úvodného výkopu terčom verbálnych útokov. A to len kvôli tomu, že nevstali pri nástupe hráčov a hymne Il Silenzio.

Syn Martina Ševelu na sebe nemal klubový šál a aj očití svedkovia i kamerové záznamy dosvedčia, že nijakým spôsobom neprovokoval domácich priaznivcov. Obhajovať to, že domáci fanúšik uštedrí komukoľvek kopanec do chrbta a úder do tváre, po ktorom skončí človek s prasknutým nosom, údajnými provokáciami, považujeme za nesprávne a nešťastné.

Po tomto ataku a verbálnych útokoch sa rodinní príslušníci hlavného trénera a asistenta trénera presúvali do sektoru VIP. Pri presune na jednu rodinnú príslušníčku zaútočil domáci ´fanúšik´, ktorý jej chcel násilím ukradnúť šál ŠK Slovan. Je ten šál dôvod na to, aby muž zaútočil na ženu? Na videozázname jasne vidno, ako dotyčný fanúšik zaútočil na túto ženu a ako mu následne usporiadateľ dôrazne dohovára. Mrzí nás, že v stanovisku trnavského klubu bola táto situácia otočená a ako vinníčkou bola vykreslená rodinná príslušníčka nášho trénera.

A čo môžu povedať ostatní rodinní príslušníci hráčov, trénerov a zamestnancov ŠK Slovan, ktorí po incidente zostali v sektore? Nemali na sebe klubové šály ani dresy. Z radov divákov naokolo však počúvali verbálne vyhrážky. Aj títo ľudia niekoho provokovali? Zaslúžili si báť sa ďalšieho útoku zo strany domácich divákov? Dôrazne odmietame tvrdenia Spartaka o údajných provokáciách, ktoré viedli k útokom na rodinných príslušníkov hráčov a trénerov Slovana Bratislava. Naopak, od začiatku zápasu smerovali urážky a neverbálne útoky od trnavských divákov, ktoré vyvrcholili do fyzického útoku.“