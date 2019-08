Slovan túži prejsť cez Stochov PAOK do skupinovej fázy Európskej ligy, tribúny budú zaplnené

Po ôsmich rokoch sa futbalisti ŠK Slovan Bratislava predstavia v play-off Európskej ligy. V ročníku 2011/2012 z toho bol pamätný postup cez taliansky AS Rím pod vedením Španiela Luisa Enriqueho.

„Belasí“ pred siedmimi rokmi v úvodnom zápase zvíťazili 1:0, v odvete na rímskom Olympijskom štadióne vďaka kvalitnému výkonu brankára Matúša Putnockého a gólu Petra Štepanovského z 83. minúty remizovali 1:1 a postúpili do skupinovej fázy. V hlavnej časti EL boli aj v ročníku 2014/2015.

Zradná úloha favorita

Už vo štvrtok budú chcieť napodobniť tento úspech v úvodnom stretnutí play-off proti gréckemu mužstvu PAOK Solún, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Miroslav Stoch. Ešte v uplynulej sezóne v ňom funkcionársky účinkoval aj bývalý špičkový medzinárodný rozhodca Ľuboš Micheľ. V nedávnej minulosti zaň hrávali aj ďalší Slováci Róbert Mak a Erik Sabo.

PAOK v minulej sezóne získal po 34 rokoch tretiu majstrovskú trofej v klubovej histórii, dokonca bez jedinej prehry. Podľa srbského krídelníka Slovana Aleksandara Čavriča sa však Bratislavčania nezľaknú tohto súpera. „Vieme, že PAOK je veľmi silný, ale v európskych pohároch býva úloha favorita veľmi zradná. Sami sme sa o tom presvedčili na vlastnej koži. Začíname za stavu 0:0 a všetko je otvorené. Veríme vo svoje schopnosti,“ povedal pre web Slovana 25-ročný rodák z chorvátskeho Vukovaru.

Doma chcú streliť aspoň gól

Slovan už v minulosti v pohárovej Európe dvakrát čelil protivníkovi z Grécka – v oboch prípadoch neúspešne. V sezóne 1970/1971 neprešiel v 2. kole Európskeho pohára majstrov cez Panathinaikos Atény, v 3. predkole Ligy majstrov 2009/2010 nestačil na Olympiakos Pireus. Podľa slovinského kanoniera Andraža Šporara je úlohou Slovana streliť doma aspoň jeden gól. „Musíme byť stopercentne koncentrovaní a pripravení úplne na všetko. Všetci predsa chceme, aby sme hrali veľa veľkých zápasov. Teraz si to môžeme splniť. Chceme ukázať, že na Tehelné pole nemôže nikto len tak prísť a vyhrať. My sme tam doma a urobíme maximum pre úspech,“ poznamenal.

V medzisezónnom období sa na linke PAOK – Slovan udial aj jeden transfer. Zo solúnskeho tímu prestúpil do Bratislavy útočník Georgios Tzovaras. Za PAOK hral päť rokov a v uplynulom ročníku prispel ôsmimi gólmi k zisku dorasteneckého titulu. „PAOK poznám veľmi dobre, v minulej sezóne som absolvoval tréningy s prvým tímom. Je to zvláštne, že budeme čeliť môjmu bývalému klubu, no beriem to ako profesionál. Som hráčom Slovana a aj keď v tomto zápase nebudem môcť nastúpiť, chcem akýmkoľvek spôsobom prispieť k tomu, aby sme boli úspešní. Náš súper má ohromnú kvalitu v ofenzíve, no nesmieme sa vopred zľaknúť,“ vyhlásil Tzovaras.

Zaplnené tribúny na Tehelnom poli

V aktuálnej pohárovej sezóne 2019/2020 to bude už druhá slovensko-grécka konfrontácia. V 2. predkole EL nestačil fortunaligový vicešampión FC DAC Dunajská Streda na aténsky FC Atromitos (1:2 doma, 2:3 vonku). Slovenským tímom sa v ére samostatnosti proti súperom z Grécka vôbec nedarí, vo všetkých siedmich doterajších konfrontáciách „ťahali za kratší koniec„. Nateraz posledným slovenským klubom, ktorý v pohárovej Európe postúpil cez gréckeho protivníka, bol Inter Bratislava v 2. kole Pohára UEFA 1975/1976. „Žlto-čierni“ vtedy doma vyhrali nad AEK Atény 2:0 a aj keď vonku prehrali 1:3, ďalej ich posunulo pravidlo o vyššom počte strelených gólov na ihrisku súpera.

Štvrtkový zápas má výkop o 21.00 h, povedie ho Chorvát Ivan Bebek. Na Tehelnom poli budú zaplnené tribúny, dva dni pred stretnutím bolo predaných vyše 15-tisíc vstupeniek z celkovej kapacity štadióna 22 500 divákov.