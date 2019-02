Slovanu sa nedarilo v záverečnom dueli základnej časti KHL, o postup do play-off ich pripravilo Soči

SOČI 22. februára (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC Slovan Bratislava podľahli hráčom domáceho HK Soči 0:2 v poslednom zápase základnej časti aktuálnej sezóny KHL. „Belasí“ nastúpili iba so šestnástimi korčuliarmi.

Brankárovi Michalovi Vojvodovi kryl chrbát tentoraz obranca Dávid Boldižár, ktorý bol pripravený na striedačke vo výstroji. Domáci hokejisti otvorili skóre v 39. min zásahom Alexandra Polunina. Rezultát stanovil v záverečných sekundách do prázdnej bránky Jurij Alexandrov.

Zverenci trénera Vladimíra Országha vo svojej siedmej sezóne v Kontinentálnej hokejovej lige piatykrát nepostúpili do play-off. Vo vyraďovacej časti sa predstavili iba v premiérovom ročníku v nadnárodnej súťaži na jar 2013 a potom o tri roky neskôr.

Ani v jednom z dvoch prípadoch nezvíťazili, s Dinamom Moskva aj s CSKA Moskva prehrali zhodne 0:4 na zápasy. V aktuálnej sezóne „belasí“ nazbierali v 62 stretnutiach iba 33 bodov, pričom len v desiatich prípadoch triumfovali v riadnom hracom čase.

Víťazom základnej časti celej súťaže a držiteľom Pohára Kontinentu sa stali hráči CSKA Moskva, ktorí získali 106 bodov a druhý SKA Petrohrad predstihli o 103 bodov. „Armejci“ ovládli bodovanie Západnej konferencie, na východe triumfoval Avtomobilist Jekaterinburg pred kazašským Barysom Astana.

V KHL nasleduje po skončení základnej časti voľný víkend. Štvrťfinálové súboje v oboch konferenciách sa rozbehnú v pondelok 25. februára.

Semifinále na západe odštartuje 13. marca, o deň neskôr bude na programe prvý duel východnej časti. Prvé finálové zápasy v konferenciách sa začnú 28. resp. 29. marca, súboje o Gagarinov pohár prídu na rad 13. apríla a vyvrcholia najneskôr 25. apríla. Obhajcom titulu je Ak Bars Kazaň.

Slovan začal súčasnú sezónu štyrmi prehrami a v úvodných pätnástich dueloch získal iba osem bodov. V októbri síce prišla séria piatich víťazstiev v rade, ale po nej paradoxne nasledovala šnúra neúspechov. Jediný slovenský tím v KHL od 18. októbra zvíťazil iba sedemkrát v 42 súbojoch a postupne sa zosunul na poslednú priečku Západnej konferencie aj celej súťaže.

Slovan stratil šancu na postup do play-off definitívne 15. januára, keď doma podľahol Traktoru Čeľabinsk. Na slabších výsledkoch Bratislavčanov sa podpísalo aj to, že od vedenia ligy dostali v priebehu ročníka zákaz na získavanie posíl.

V minulej sezóne stáli na lavičke Slovana dvaja tréneri. Do začiatku predvlaňajšieho októbra plnil úlohu hlavného kouča Čech Miloš Říha a následne ho nahradil Bielorus Eduard Zankovec. V ročníku 2018/2019 sa „belasí“ vyhli zmenám a počas celej základnej časti ich viedol Slovák Vladimír Országh.

Prehľad vystúpení Slovana Bratislava v jednotlivých sezónach KHL:

sezóna 2012/2013: 52 zápasov, 78 bodov, postúpil do play-off (v konferenčnom štvrťfinále prehra s Dinamom Moskva 0:4 na zápasy)

sezóna 2013/2014: 54 zápasov, 67 bodov, nepostúpil do play-off

sezóna 2014/2015: 60 zápasov, 63 bodov, nepostúpil do play-off

sezóna 2015/2016: 60 zápasov, 89 bodov, postúpil do play-off (v konferenčnom štvrťfinále prehra s CSKA Moskva 0:4 na zápasy)

sezóna 2016/2017: 60 zápasov, 85 bodov, nepostúpil do play-off

sezóna 2017/2018: 56 zápasov, 58 bodov, nepostúpil do play-off

sezóna 2018/2019: 62 zápasov, 33 bodov, nepostúpil do play-off