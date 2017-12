Slovenka Juliett Novak má videoklipy k Work It Out, pod prvú verziu sa podpísal uznávaný producent

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Talentovaná slovenská speváčka pôsobiaca v zahraničí Juliett Novak, vlastným menom Júlia Novak Bartková, zverejnila videoklipy s dvoma verziami skladby Work It Out. Prvá verzia vznikla krátko po jej presťahovaní do USA a podieľal sa na nej na Grammy nominovaný producent Arty Skye.

„Poslala som ju vtedy niekoľkým producentom a ozval sa mi práve Arty Skye. Priznal, že okamžite vo mne videl veľký potenciál, čo bolo pri jeho rozhodnutí so mnou spolupracovať smerodajné. Nahrávali sme v štúdiu Quad na Time Square a podpísal sa aj na mojej ďalšej piesni The Strength,“ hovorí Juliett.

Inšpiratívny song

Napriek tomu, že s výsledkom nahrávania bola Juliett spokojná, predsa len sa rozhodla vyprodukovať aj vlastnú verziu piesne.

Skladbu pretvorila tak, aby korešpondovala výlučne s jej predstavami. „Našla som si šikovného zvukového inžiniera, ktorý mi pomohol moje predstavy zrealizovať. Výsledkom je nová verzia skladby Work It Out. Presne taká, ako ju počujem a vnímam ja,“ teší sa z riskantného kroku charizmatická brunetka.

„Work It Out“ sa voľne prekladá ako „Niečo zvládnuť, alebo Dokázať“. „Je to inšpiratívny song, ktorý má ľuďom dodať odvahu a energiu. Ja som si na tento klip vybrala príklady športovcov, pretože cez ich drinu, odhodlanie, zanietenie, vôľu a sebavedomie môžeme asi najlepšie vidieť cestu k dosiahnutiu úspechu,“ vysvetľuje Juliett.

V prvej verzii použila vlastný príbeh ako denne trénuje so svojimi hudobníkmi, komponuje a nahráva, aby dosiahla svoj vlastný hudobný cieľ. „Mne samej skladba pomáha a pevne verím, že aj iným ľuďom pomôže nájsť odvahu plniť si túžby a dosahovať vysnené ciele,“ hovorí Juliett.

Do USA sa presťahovala s manželom

Juliett je speváčka, pianistka a skladateľka. Nepatrí k umelcom, ktorí sa rozhodli cielene odísť do zahraničia s úmyslom naštartovať tu kariéru.

Do Ameriky sa presťahovala spolu s manželom, ktorý dostal príležitosť študovať právo na prestížnej Harvardskej univerzite. Rozhodnutie zanechať na Slovensku všetky väzby síce nebolo jednoduché, ale snaha naučiť sa cudzí jazyk a žiť v inom kultúrnom prostredí napokon zvíťazili.

Juliett priznáva, že život v cudzine ju zocelil a po umeleckej stránke jej pomohol dozrieť: „Stal sa zo mňa iný človek. V minulosti som bola viac konzervatívna, či už v obliekaní alebo vo vyjadrovaní sa, taktiež oveľa hanblivejšia a utiahnutejšia. Potrebovala som zažiť komplexný prerod osobnosti a zmeniť Júliu Bartkovú na Juliett Novak.“ A to sa aj podarilo.

Juliett si sama píše hudbu, texty, aranžuje a produkuje skladby, režíruje tiež vlastné videá. Ako totiž tvrdí: „Základom je počúvať a nasledovať svoju tvorivosť, dôverovať jej a nebáť sa experimentovať.“

Stále sa učí a zdokonaľuje

Juliett miluje hudbu od útleho veku a všetky jej doterajšie životné kroky smerovali k tomu, aby sa jedného dňa stala uznávanou umelkyňou. Spočiatku sa venovala najmä klasickej hudbe, hre na klavír a opernému spevu, neskôr rozšírila hudobné aktivity na oblasť muzikálov, jazzu a popu.

Ako sa dá s takou ľahkosťou pohybovať medzi celkom odlišnými štýlmi? „Bez zmeny osobnosti by som toho nebola schopná. V klasickej hudbe sa musíte držať pravidiel, princípov, mať zdržanlivosť a disciplínu. V pop žánroch je to presný opak. Dôležitá je bezprostrednosť, sebavedomie, tvorivosť, improvizácia, zábava a nadhľad,“ vysvetľuje základný rozdiel medzi jednotlivými žánrami. Jej samej pomohlo aj to, že v zahraničí bola už od začiatku pôsobenia ovplyvnená rôznymi mentalitami a kultúrami.

Juliett absolvovala štúdium na Konzervatóriu v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave, neskôr navštevovala Stage performance workshop na Berklee College of Music v Bostone, kde verejnosti predstavila vlastné skladby na niekoľkých koncertoch.

Istý čas bola tiež súčasťou Harvardského gospelového zboru „Kuumba singers“, s ktorým koncertovala v Cambridge, v Bostone a v New Yorku. Ako členka gospelového zoskupenia Saint Augustine Gospel Choir zas vystupovala vo Washington DC.

O Juliett Novak prejavili záujem i zahraničné rádiá a médiá. Rádio Edit skladby Work It Out do playlistov zaradili KZZP Radio, tiež známe ako „Hitmusic 104“ , JamSphere Radio ,TUNELOUD HIT RADIO STATION, UK FM Radio show, či Toneflame Urban Radio. O týždeň, 19.12 Juliett naživo predstaví novú pieseň i v rádiu AraBel.fm v Bruseli