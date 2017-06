Video: Slovenky podľahli Taliankam, v boji o štvrťfinále na ME v basketbale vyzvú Ukrajinky

aktualizované 19. júna o 23:01

HRADEC KRÁLOVÉ 19. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské reprezentantky prehrali posledný zápas základnej B-skupiny na majstrovstvách Európy v Česku s Taliankami 61:68 (30:33). V utorok nastúpia od 18.00 h v stretnutí o postup do najlepšej osmičky šampionátu proti Ukrajine na zimnom štadióne Hradca Králové.

Svoboda šetril viaceré hráčky

Slovenky vstúpili do zápasu s Talianskom odhodlane aj napriek tomu, že už mali istý postup do utorkového boja o štvrťfinále.

Marian Svoboda si uvedomoval, že jeho zverenky čaká o necelých 24 hodín dôležité stretnutie, a tak šetril viaceré opory, vrátane Zuzany Žirkovej, ktorá odohrala v stretnutí len približne 3 minúty. Príležitosť dostali mladé hráčky, vďaka čomu si na konci prvej štvrtiny odbila premiéru na ME 18-ročná Nikola Kováčiková.

Prvá desaťminútovka mala vyrovnaný priebeh, oba tímy predovšetkým často strácali lopty. Slovenky mali podobne ako v predchádzajúcich dueloch problém s úspešnosťou streľby v hre, Taliankam nepadali trojkové pokusy. Po prvej desaťminútovke však viedli 16:12.

Veľa stratených lôpt

V ďalšom priebehu hry stratili slovenské reprezentantky kontakt so súperkami a do konca zápasu sa k nim už nepriblížili. Svoboda v rámci šetrenia síl vynechal z hry po Žirkovej aj najlepšiu strelkyňu prvého polčasu Romanu Vyňuchalovú.

Slovenky príliš často strácali loptu a manko bolo už 9 bodové. Postupne zlepšili najmä hru v obrane, ale na súperky sa im doťahovalo ťažko.

V závere druhej štvrtiny trafila narodeninová oslávenkyňa Angelika Slamová ako prvá kôš z trojbodového územia a kebyže čerstvá 23-ročná krídelníčka premenila aj ten nasledujúci, tak by Slovenky prehrávali už len o bod.

Talianky však neboli úspešne v troch útokoch za sebou, a tak po prvom polčase vyhrávali už len 33:30.

Žalostná úspešnosť streľby

Kým v ostatných dvoch zápasoch v základnej skupine s Tureckom a Bieloruskom sa dokázali zverenky Mariana Svobodu v II. polčase herne zlepšiť, tentokrát sa im súperky vzdialili už na 10 bodov.

Žalostná bola predovšetkým úspešnosť streľby z hry, ktorá sa pohybovala na hranici 30 percent. Výrazne absentovalo aj premieňanie trojkových pokusov, keď do 26. min bola úspešná len Slamová. Talianky si udržiavali svoj náskok.

V 34. min si odkrútila premiéru na ME aj Rebeka Mikulášiková, ani jej sa však nepodarilo sťahovať vedenie súpera. Talianky si už do konca zápasu svoj vysoký náskok postrážili a vyhrali 68:61. V utorok nastúpia v boji o štvrťfinále proti tímu Maďarska. Na Slovenky čakajú od 18.00 h Ukrajinky.

ME v basketbale žien: (B-skupina)

pondelok

Bielorusko – Turecko 74:88 (14:20, 23:27, 11:19, 26:22)

Slovensko – Taliansko 61:68 (12:16, 18:17, 13:22, 18:13)

Zostava a body SR: B. Bálintová 13, Vyňuchalová 11, Oroszová 6, Jurčenková 2, Žirková 0 (Růžičková a Slamová 9, Remenárová 5, Dudášová 4, Mikulášiková 2, Kováčiková 0)

Najviac bodov Talianska: Sottanová a Zandalasiniová po 15, Dottová 11

TH: 23/14 – 13/10, fauly: 14 – 21, trojky: 3 – 6, rozhodovali: Jurasová (Srb.), Krejić (Slovin.), Delestrée (Belg.)

Hlasy:

zdroj: TB po zápase

Marie Růžičková (pivotka SR): “Bolo to pre nás dnes náročné. Boli sme stále trochu unavené po náročnom zápase proti Bieloruskám. Vydali sme zo seba všetko, ale najdôležitejší zápas nás čaká zajtra. Všetku energiu musíme dať do toho zápasu, lepšie brániť, hrať agresívnejšie a celkovo odovzdať maximum. Myslím si že stále môžeme prekvapiť a ja tomu stále verím.”

Marian Svoboda (tréner SR): “K dnešnému zápasu sme pristupovali tak, že síce sme chceli vyhrať, ale nie za každú cenu. Zajtra nás čaká veľmi dôležité stretnutie, navyše bolo dnes v hale poriadne horúco. Mali sme o dve hráčky menej. Jedna je zranená, druhú sme trochu šetrili. Z tohto dôvodu sme robili väčšiu rotáciu a som rád, že sme na palubovke otočili viacero hráčok a že si zahrali aj ostatné dievčatá. Myslím si, že vzhľadom na to výsledok nie je vôbec zlý. Aj herný prejav sa mi celkom páčil.“

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Turecko 3 3 0 211:185 6 – priamy postup do štvrťfinále

2. Taliansko 3 2 1 201:175 5 – postup do zápasu o štvrťfinále

3. Slovensko 3 1 2 187:196 4 – postup do zápasu o štvrťfinále

4. Bielorusko 3 0 3 193:236 3