Aktulizované: Slovenky sa s kvalifikáciou rozlúčili cennou remízou, ale na MS v hádzanej si nezahrajú

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Hádzanárske reprezentantky Slovenska sa s kvalifikáciou o postup na majstrovstvá sveta 2017 v Nemecku rozlúčili cennou remízou.

Zverenky trénera Dušana Poloza nedokázali zdolať Maďarky ani v odvete dvojzápasu play-off II. kvalifikačnej fázy, ale pred solídne zaplneným hľadiskom Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave s nimi vďaka bojovnému výkonu do posledného hvizdu remizovali 24:24 (10:11).

Keďže v sobotu ťahali v Debrecíne za kratší koniec výsledkom 19:28, z postupu na svetový šampionát sa podľa očakávania tešilo favorizované Maďarsko. Slovenkám sa nepodarilo prerušiť 22-ročné čakanie na účasť medzi svetovou elitou, naposledy štartovali na MS v roku 1995.

Hádzaná: II. fáza kvalifikácie o postup na MS 2017

odveta

BRATISLAVA

Slovensko – Maďarsko 24:24 (10:11)

prvý zápas 19:28, na MS postúpilo Maďarsko

Zostava a góly SR: Medveďová, Gubiková – Minárčiková 2, Pastorková, Jakubisová 5/2, Mikulčík 3, Rechtorisová 1, M. Holešová, M. Školková 6, Kučerová 1/1, S. Szarková 1, Olšovská, Habánková 3, Rebičová 1, Bujnochová, M. Rajnohová 1

Najviac gólov za Maďarsko: Görbiczová 8/3, Klivinyiová 3

pok. hody: 3/3 – 5/3, vylúčené: 5 – 6, ČK: 46. M. Školková (SR) za 3 vylúčenia, rozhodovali: Pandžič a Šatordžija (obaja Bosna a Herceg.), 8000 divákov

I. polčas

Slovenky dobre vstúpili do zápasu, Maďarky mohli byť rady, že v 8. min prehrávali len 0:2. V bránke sa darilo Gubikovej, strelecky sa presadzovala Školková, ale ďalšie sľubné šance zostali nevyužité. Až potom sa dočkali aj hostky, keď z pokutového hodu uspela Görbiczová.

Vyrovnať sa im podarilo v 10. min (2:2), ale odpoveď aj pri hre v oslabení našla svojím tretím presným zásahom Školková (3:2). Favorit išiel prvýkrát do vedenia v 16. min (4:3). Slovenské hráčky ešte dvakrát kontrovali, ale na začiatku tretej desaťminútovky nechali ujsť súperky na 9:6.

V ďalšom priebehu sa Polozovým zverenkám podarilo stiahnuť manko na polčasových 10:11.

II. polčas

Maďarky hneď po prestávke odskočili na 13:10, ale domáce ich vzápätí pribrzdili gólmi Jakubisovej z pokutového hodu a Rechtorisovej.

Vyrovnať sa im podarilo v 44. min, keď na konci trojgólovej šnúry bola pri kontre Mikulčík (16:16). Vzápätí Minárčiková po 33 minútach hry opäť naklonila skóre na stranu SR (17:16).

Maďarské družstvo na začiatku záverečnej desaťminútovky išlo opäť do vedenia (19:18). Habánková v 53. min ešte vyrovnala na 20:20, ale slovenský tím v ďalších dvoch minútach trikrát inkasoval a jeho kouč Poloz si zobral oddychový čas.

Po ňom stiahli na 22:23 i 23:24 a v záverečných sekundách sa dočkali aj vyrovnania zásluhou Minárčikovej na konečných 24:24.

Hlasy:

Dušan Poloz (tréner SR): „V prvom vzájomnom zápase sme mali tri hluché päťminútovky a tie sme v dnešnom stretnutí chceli čo najviac skrátiť. Mali sme ich, v prvom polčase to boli dve či tri minútky, v druhom nešťastné vylúčenie v úvode. Dievčatá sa však nezlomili a pred fantastickými divákmi do toho dali celé srdce. Tri minúty pred koncom sme prehrávali o tri góly. Nechcem hovoriť o zaslúženej remíze, pretože Maďarky boli trochu lepšie, ale domáce prostredie a 9-tisíc ‘bláznov’ na tribúnach nás potiahli k nerozhodnému výsledku. “

Eva Minarčíková (hráčka SR, autorka vyrovnávajúceho gólu na 24:24): „Proti Maďarsku sme to mali veľmi ťažké. Som rada, že sme v závere dokázali aspoň vyrovnať. Chceli sme víťazstvo, ale aj remíza je pre nás povzbudzujúca. Dalo sa z tohto duelu vydolovať viac, vždy sa dá spraviť niečo viac. Sme však len ľudia a tiež robíme chyby. S výkonom kolektívu som veľmi spokojná, v obrane aj útoku. Atmosféra bola fantastická, fanúšikovia nás podporovali a hnali dopredu.“

Martina Školková (hráčka SR): „Môžeme byť spokojní, remíza je fantastická. Mrzí ma, že nedokážeme hrať dobre celých 60 minút. Vždy máme hluché chvíľky, ktoré nás stoja veľa. Darovali sme Maďarkám veľa lôpt a potom doháňať manko je ťažké. Som rada, že ľudia prišli a spravili sme im radosť.“

Lýdia Jakubisová (hráčka SR): „Trochu sme si napravili reputáciu po minulotýždňovom súboji v Maďarsku a ospravedlnili sa divákom za deväťgólovú prehru, ktorá však nezodpovedala priebehu. Hrať doma pred takouto kulisou bolo výnimočné. Ak by toto bolo vždy, tak možno by sa nám častejšie podarilo dosiahnuť podobné výsledky. Klobúk dole pred organizáciou tejto akcie. Užila som si to a teším sa teraz na dovolenku.“