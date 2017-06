Slovenky zdolali portugalské volejbalistky a udržali sa v hre o semifinále

MATOSINHOS 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky uspeli vo svojom druhom vystúpení v portugalskom meste Matosinhos na záverečnom druhom turnaji C-skupiny (16. – 18. júna) v rámci základnej fázy Európskej ligy 2017.

Po piatkovej hladkej prehre so Španielkami (0:3) si Slovenky poradili v sobotu večer s domácim tímom 3:1 na sety (21, -19, 19. 20) a udržali si nádej na postup do semifinále z 2. miesta. Víťazkami skupiny sa predčasne stali hráčky Španielska, ktorým k tomu stačil aj zisk jedného bodu po tesnej prehre so Švédskom 2:3.

V poslednom zápase na turnaji v Portugalsku sa zverenky trénera Mareka Rojka stretnú v nedeľu 18. júna o 16.00 h SELČ so Švédkami.

V Európskej lige 2017 štartuje tucet družstiev, sú rozdelené do troch štvorčlenných skupín a každý účastník absolvuje dva turnaje. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok. Ak jednu zo semifinálových miesteniek vybojujú Francúzky, do tejto fázy na ich úkor prenikne ďalší v poradí družstiev z druhých miest.

Francúzky odohrajú v EL len základnú fázu, následne budú štartovať vo World Grand Prix. Víťazky Európskej ligy získajú právo štartu pre rok 2018 práve v prestížnej World Grand Prix.

Pre slovenské reprezentantky ide o druhú účasť v Európskej lige. Pri vlaňajšej premiére v tejto súťaži národných družstiev vybojovali striebro: postúpili zo základnej skupiny, v semifinále prekonali Slovinky a vo finále nestačili na reprezentantky Azerbajdžanu.

Európska liga volejbalistiek 2017

základná fáza – C-skupina – záverečný druhý turnaj – Matosinhos (Portug.) – sobota:

Portugalsko – Slovensko 1:3 (-21, 19, -19, -20)

104 min, rozhodovali: Pindral (Poľ.) a Batolini (Tal.), 460 divákov

Zostavy a body:

Portugalsko: V. Rodriguesová 3, Hurstová 13, Netová 11, Kavalenková 18, Antunesová 13, A. Rodriguesová 13, libero Resendeová (Duraová 0, Gomesová 0)

Slovensko: Koseková 3, Palgutová 2, Herelová 6, Pištěláková 13, Drobňáková 15, Pencová 10, libero Španková (Salanciová 5, Abrhámová 5, Kuciaková 0, Ovečková 0, Šunderlíková 1)

Prvý a druhý set

Slovenské volejbalistky začali veľmi dobre a vypracovali si náskok 6:2 a 10:3. Domáce hráčky sa po slabom úvode spamätali a znížili na 10:13 a 14:15. V závere setu Slovenky viedli 22:19 a hoci Portugalčanky ešte znížili na rozdiel bodu, hostky získali prvý set v pomere 25:21.

Do druhého dejstva vstúpili domáce raketovo a viedli 8:2. Portugalsko si náskok dlho udržiavalo a viedlo už 19:13. Volejbalistky SR však zabrali a znížili na 17:19 i 19:20, čím sa dostali späť do hry. Finiš im však nevyšiel a domáce reprezentantky vyhrali druhý set 25:19.

Tretí set

Posledná časť stretnutia bola spočiatku vyrovnaná, ani jeden tím si nevypracoval výraznejší náskok. Slovenky sa utrhli pri podaní Abrhámovej, ktorá esom upravila na 12:8. Po kvalitnom servise Pištělákovej a bloku Pencovej bolo 14:10. Portugalčanky manko znižovali a pred koncovkou vyrovnali na 19:19.

Záver však zobrali Slovenky do svojich rúk a pri podaní Abrhámovej ho aj ukončili – 25:19. Vo štvrtom sete sa ako prvé dostali do trháku Slovenky, ktoré viedli 10:8. Domáce pod tlakom dobrého podania Abrhámovej robili chyby a slovenské volejbalistky si vypracovali vedenie 15:9.

Podaním však zatlačili aj Portugalčanky a vyrovnali na 15:15. Zápas ako na hojdačke pokračoval a po sérii bodov sa zasa dostali do vedenia Slovenky (19:15). Na servise bola Pištěláková. Záver duelu slovenské volejbalistky zvládli výborne, štvrtý set vyhrali 25:20 a získali dôležité tri body.

Hlas (zdroj SVF):

Marek Rojko (tréner SR): “Som rád, že po dvoch prehrách so Španielskom sme dnes vyhrali za tri body, čo je dôležité v boji s Bieloruskom o najlepšie druhé miesto. Bol to ťažký a emotívny zápas, domáce Portugalčanky tlačilo publikum, diváci videli veľa dlhých výmen. Som rád, že sme využili slabiny súpera a rozumnou a rozvážnou hrou sme duel doviedli do úspešného konca. Cením si prístup celého tímu, veľmi dobre pomohli aj striedajúce hráčky. V nedeľu potrebujeme vyhrať za tri body, aby sme mali z našej strany odpracované maximum a budeme čakať ako dopadne zápas Fínsko – Bielorusko v A-skupine.”

Ďalší sobotňajší výsledok:

Španielsko – Švédsko 2:3 (15, -24, 21, -22, -13)

Tabuľka C-skupiny:

1. Španielsko 5 4 1 14:5 13

2. Slovensko 5 3 2 9:7 9

3. Portugalsko 5 2 3 8:10 6

4. Švédsko 5 1 4 5:14 2

Zostávajúci program záverečného druhého turnaja C-skupiny (časy sú SELČ):

nedeľa 18. júna: Švédsko – Slovensko (16.00), Španielsko – Portugalsko (19.00)