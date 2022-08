Slovenská „18“ zdolala na Hlinka Gretzky Cupe Švajčiarov, tréner Tartaľ prezradil kľúč k úspechu proti Američanom

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zaznamenali v treťom zápase prvé víťazstvo na Hlinka Gretzky Cupe 2022 v kanadskom Red Deere, rovesníkov zo Švajčiarska zdolali 3:2 po predĺžení a v piatok (21.30 h SELČ) si zahrajú o konečné piate miesto na turnaji proti Američanom.

Dva góly obhajcov strieborných medailí strelil útočník Adam Cedzo, ktorý v 35. minúte vyrovnal stav duelu na 2:2 a v 62. minúte rozhodol o triumfe Slovákov. Do vedenia 1:0 ich v 12. minúte poslal Daniel Alexander Jenčko.

Kľúč k úspechu proti USA

„Bol to veľmi ťažký zápas, hrali sme dvakrát v priebehu 20 hodín. V prvej tretine to bolo vidieť, kým sme sa dostali do zápasu. Je veľmi dôležité, že sme ho zvládli. Švajčiari mali deň voľna, my sme sa emočne vypli v zápase proti Kanaďanom. Bolo cítiť, že nám v úvode chýbali sily. Aj dnes (4. augusta pozn. redakcie) sme videli, že rozhodujúca je efektivita. Mohli sme rozhodnúť duel už v prvej tretine, ale nedali sme góly z čistých šancí. To bude kľúč k úspechu v zápase proti Američanom,“ uviedol tréner slovenskej osemnástky Tibor Tartaľ vo videu pre Slovenský zväz ľadového hokeja.

„Nehrali sme najlepšie, ale zvíťazili sme a to sa cení. Samozrejme, bola tam únava z predošlých troch zápasov za tri dni. Bolo to náročné, ale som rád, že sme to zvládli. Švajčiari boli nepríjemní v tom, že hrali tvrdo a poctivo v obrane. My sme sa nedokázali presadiť, boli rýchlejší na puku a vyhrávali osobné súboje. Zatiaľ nám chýba efektivita, ktorá rozhoduje zápasy, takže musíme sa v tom zlepšiť. Veríme, že sa nám to proti Američanom podarí. Naším cieľom je zvíťaziť, dáme do toho všetko a chceme byť piati,“ vyhlásil Ondrej Molnár.

Slováci sú odhodlaní bojovať

Cedzo verí, že Slováci sa poučili z vysokej prehry proti Američanom z prípravného duelu pred turnajom a tentoraz ich zdolajú: „Predošlý zápas proti Kanade bol veľmi náročný najmä fyzicky. Určite sme to cítili, ale snažili sme sa to zlomiť, uľahčovať si to a nerobiť komplikované veci. Snažíme sa zlepšiť efektivitu čo najviac. Rozmýšľame, čo môže byť za tým, že sa tak nadrieme na všetky góly. Treba len naďalej chodiť pred súperovu bránku a dúfať, že to tam padne. Myslím si, že za tieto tri zápasy sme získali nejaké skúsenosti a verím, že proti Američanom podáme čo najlepší výkon. Budeme bojovať.“

Slováci skončili v tabuľke základnej A-skupiny na treťom mieste s dvoma bodmi a o bod pred Švajčiarmi, ktorí si zahrajú o konečnú siedmu pozíciu na turnaji proti Nemcom. V prvom semifinále sa v sobotu stretnú Česi a Švédi, v druhom domáci Kanaďania a Fíni. Finále aj súboj o bronzové medaily je na programe v nedeľu.