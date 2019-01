Slovenské domácnosti sa musia pripraviť na zmeny vo vyúčtovaní spotreby plynu, posúvajú sa aj platby

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) – Odberatelia plynu sa od tohto roku musia pripraviť na zmeny termínov pre vyúčtovanie spotreby plynu. Termín vyúčtovania sa mení na základe novely zákona o energetike.

V súlade s týmto zákonom rozhodol distribútor zemného plynu, spoločnosť SPP-distribúcia, že od začiatku tohto roka bude odpočet spotreby pre všetky domácnosti vykonávaný vždy k poslednému dňu v mesiaci. Táto zmena je plošná a týka sa všetkých zákazníkov z radov domácností.

Ide o trvalú zmenu

„Zmena odpočtu je v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví týkajúcim sa zmeny cien za dodávku plynu od 1. decembra 2018 pre regulované subjekty. My ako prevádzkovateľ distribučnej siete plynu stanovíme odpočet spotreby odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Spotreba bude vypočítaná na základe typového diagramu dodávky, pričom vstupmi tohto výpočtu sú denné koeficienty s prihliadnutím na denné priemerné vonkajšie teploty na Slovensku a vývoj historickej spotreby na konkrétnom odbernom mieste,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Všetci dodávatelia plynu odošlú domácnostiam vyúčtovacie faktúry približne o dva týždne neskôr. Odpočet spotreby plynu bol domácnostiam s vyúčtovaním v januári doposiaľ vykonávaný k 18. dňu v mesiaci.

„Podľa novely zákona o energetike bude odpočet spravený k 31. januáru. Pre zákazníka to znamená, že ročné vyúčtovanie spotreby plynu dostane do 15. februára. Ide o trvalú zmenu, preto budeme faktúru zasielať v tomto termíne aj nasledujúce roky,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk spoločnosť innogy Slovensko.

Posúvajú sa termíny platieb

Rovnako ako termín vyúčtovania sa posúvajú aj termíny platieb. „Znamená to, že vo februári nebude zákazník platiť zálohovú platbu za plyn,“ upozornil dodávateľ plynu. Vo februárovom SIPO lístku tak domácnosti nenájdu uvedenú položka za plyn.

„Od marca tam bude uvedená platba za plyn vo výške podľa nového rozpisu platieb, ktorý dostane zákazník s vyúčtovacou faktúrou. V tomto SIPO bude zároveň zohľadnený aj výsledok vyúčtovacej faktúry,“ doplnila firma. Ak domácnosť platí za plyn bankovým prevodom, tak vo februári im nebude stiahnutá platba za plyn.

„Nasledujúca platba bude z účtu zákazníka odúčtovaná až v marci, podľa nového rozpisu platieb,“ spresnila firma innogy Slovensko, ktorá odporúča zákazníkom, ktorí platia za plyn trvalým príkazom na úhradu, aby februárovú platbu zrušili a marcovú si upravili podľa vyúčtovania.

Mimoriadne vyúčtovanie

Touto zmenou sa mesačné platby zákazníkov posúvajú o jeden mesiac. Zálohové platby teda budú zákazníci platiť v období od marca 2019 do januára 2020 vrátane, budú teda naďalej rozložené do 11 mesačných záloh, tak ako boli zákazníci zvyknutí. „Radi by sme zákazníkov ubezpečili, že je to v poriadku a z ich strany nie sú potrebné žiadne dodatočné kroky,“ konštatovala spoločnosť innogy Slovensko.

Zmeny sa dotknú aj regulovaných firiem, teda malých a stredných podnikov. Podľa novej legislatívy boli všetci dodávatelia plynu povinní vyúčtovať aktuálny stav ich spotreby plynu k poslednému dňu minulého roka.

„Z tohto dôvodu aj naša spoločnosť vystavila zákazníkom mimoriadne vyúčtovanie, ktoré odoslala v týchto januárových dňoch,“ upozornil dodávateľ. Regulované podniky mali ešte v minulom roku vyúčtovanie v rôznych mesiacoch, od teraz budú mať všetci v januári.

Väčší či menší nedoplatok

Pre zákazníkov, ktorí mali vyúčtovanie v januári aj doposiaľ, sa nič nemení. Predpokladá sa, že ostatní sa budú musieť vyrovnať s väčším či menším nedoplatkom.

„Keďže bude dopad na jednotlivých zákazníkov rôzny, budeme k nim pristupovať individuálne. Napríklad v prípade výraznejšej jednorazovej finančnej záťaže ponúkneme možnosť rozložiť si úhradu faktúry na splátky za zvýhodnených podmienok,“ dodáva innogy Slovensko.

Výhodou bude, že dôjde k zjednoteniu kalendárneho roka s vyúčtovacím obdobím, čo pre väčšinu firiem rieši komplikácie pri zahŕňaní nákladov na plyn do účtovníctva.