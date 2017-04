Slovenské hokejistky deklasovali Lotyšky 8:0 a postúpili do vyššej kategórie majstrovstiev sveta

aktualizované 14. apríla o 20:05

KATOVICE 14. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenské hokejové reprezentantky si na turnaji B-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta žien v poľských Katoviciach vybojovali postup do vyššej kategórie. Zverenky trénera Andreja Schöbera ho spečatili piatkovým hladkým triumfom nad výberom Lotyšska 8:0.

Slovenky pred duelom vedeli, že na postup im stačí akékoľvek víťazstvo. Skóre stretnutia otvorila už v 5. min Nicol Čupková, v 27. min v početnej výhode pridala druhý slovenský gól Viktória Ihnaťová a tretí strelila v 32. min opäť v presilovke skúsená Jana Kapustová.

Skóre v prospech Sloveniek s pribúdajúcim časom narastalo a napokon hráčky spod Tatier triumfovali 8:0 a tešia sa z postupu.

Turnaj B-skupiny I. divízie MS žien

hrá sa v Katoviciach

Kazachstan – Taliansko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Čína – Poľsko – hrá sa od 20.00 h

Slovensko – Lotyšsko 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Góly: 5. Čupková (Frühauf), 27. Ihnaťová (Kapustová), 32. Kapustová, 34. Frühauf, 39. Čupková (Kapustová), 44. Ihnaťová (Čupková), 55. Drábeková (Čupková, Kapustová), 56. Maskaľová (Fáberová)

Vylúčené: 6:8 na 2 min, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Fuchselová (Dán.) – Pobozniaková (Poľ.), Puhakková (Fín.), 124 divákov

Zostava SR: Kiapešová – Klimášová, Frühauf, D. Vargová, T. Ištocyová, Drábeková, Ďuraníková, Zálešáková, Fáberová, Cagáňová – Čupková, Kapustová, Ihnaťová – Obercianová, Korenková, Kežmarská – Rumanová, Košecká, Honečková – Maskaľová

Hlas:

zdroj: SZĽH

Andrej Schöber (tréner SR): “Postúpili sme zaslúžene ako najlepší tím. Pred zápasom, ktorý bol ozajstným vyvrcholením turnaja, boli štatistiky mimoriadne vyrovnané. Napriek veľkej dôležitosti nastúpili dievčatá zdravo sebavedomé. Rozobrali sme si detailu každú hráčku Lotyšska, vedeli čo hrajú a vedeli, že majú určitú slabinu v brankárke. Základom však bolo, že sme sa vrátili k hre z prvých troch víťazných duelov, v ktorých sa nám darilo dostať súperky pod tlak. Výraznejšie presadenie sa už v úvodnej tretine zabrzdili štyri vylúčenia, v nich sme síce súperky nepustili do žiadnej šance, ale stálo nás to dosť síl. Preto pokyn znel: v ďalšom priebehu hrať čo najčistejšie, stále v piatich a nútiť súperky k chybám, následne k vylúčeniam. Vyšlo to dokonale – prvé góly sme dosiahli v presilovkách, celkovo sme ich dnes využili štyri. Vynikajúco zahrala prvá pätorka, ktorá strelila šesť z ôsmich gólov – Čupková a Ihnaťová po dva, Kapustová a Frühauf po jednom. Náš postup však nebol len o individualitách – zrodil sa po zodpovednom kolektívnom výkone celého družstva, ktoré tvorilo ozajstnú partiu, hráčky sa vzájomne povzbudzovali, žičili si. Podarilo sa nám skĺbiť skúsenosť starších hráčok s ambicióznosťou mladých. Okamžitý návrat, teda hneď po roku, do druhej najvyššej ženskej kategórie MS je o to potešiteľnejší, že ho dosiahlo družstvo s najnižším vekovým priemerom na svetovom šampionáte v Katoviciach.”

Tabuľka:

1. Slovensko 5 4 0 0 1 22:9 12 – postup do A-skupiny I. divízie MS žien

2. Kazachstan 5 3 0 1 1 11:10 10

3. Lotyšsko 5 3 0 0 2 13:17 9

4. Čína 4 1 1 0 2 7:6 5

5. Taliansko 5 1 0 1 3 8:12 4

6. Poľsko 4 0 1 0 3 11:18 2