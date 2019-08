Slovenské tenistky zabojujú o finálový turnaj Pohára federácie na domácej pôde proti Britkám

Slovenské tenistky nastúpia v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Pohára federácie 2020 v domácom prostredí proti Britkám.

O súperovi i výhode domácej pôdy rozhodol stredajší popoludňajší žreb v Londýne, ktorý určil zloženie ôsmich dvojíc.

Slovenky boli nenasadené

Reprezentačné družstvá boli rozdelené na základe fedcupového rebríčka krajín k 22. aprílu 2019. Slovensko (15. v renkingu) figurovalo medzi osmičkou nenasadených spolu s Lotyšskom (12.), Kanadou (13.), Japonskom (14.), Ruskom (16.), Kazachstanom (17.), Brazíliou (18.) a Holandskom (19.).

Súperi pre tieto krajiny vzišli z okteta nasadených: USA (2.), Bielorusko (5.), Rumunsko (6.), Nemecko (7.), Španielsko (8.), Švajčiarsko (9.), Belgicko (10.) a Veľká Británia (11.).

Slovenky majú doteraz jedinú skúsenosť s britskými tenistkami, ktorých rebríčkovo najvyššie postavenou hráčkou je Johanna Kontová (16. miesto v aktuálnom rebríčku WTA). Ďalšie Britky už nefigurujú v prvej stovke. Druhou najlepšou je Heather Watsonová (101.), za ňou nasleduje Harriet Dartová (140.). Fedcupové reprezentácie SR a Veľkej Británie sa stretli v apríli 2006 na neutrálnej pôde v bulharskom Plovdive na turnaji I. skupiny euroafrickej zóny. Pod taktovkou Mojmíra Mihala vtedy kvarteto Daniela Hantuchová, Janette Husárová, Magdaléna Rybáriková a Dominika Cibulková zvíťazilo 2:1.

Moška neskrýva spokojnosť

„Veľká spokojnosť. Z toho všetkého, čo sme mohli dostať, mám veľkú radosť z výsledku žrebu. Veľmi som chcel, aby sme sa predstavili v domácom prostredí, čo sa nám splnilo. Angličanky sú atraktívny a silný protivník. Náš tím však má šancu, ak budú hráčky zdravé a v dobrej forme, zvíťaziť a postúpiť medzi tucet najlepších tímov sveta a byť súčasťou historicky prvého finálového turnaja v novom formáte v Budapešti. Súperky majú vynikajúcu Kontovú, ktorá je ich líderkou a zároveň zárukou vysokej športovej kvality zápasu. Aj naša hráčky však majú kvalitu. Čaká nás zaujímavý a otvorený zápas, ktorý nemá favorita. Verím, že využijeme výhodu domáceho prostredia a zvíťazíme,“ povedal pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška a dodal: „Tajne som dúfal, že nám žreb prisúdi Britky doma. To sa mi aj splnilo. Keby som si mal želať niekoho z top favoritov, tak som chcel hostiť Američanky, proti ktorým by sme však mali menšie šance uspieť. Takýto duel by však potešil fanúšikov.“

Víťazi kvalifikácie sa prebojujú na finálový turnaj na antukových dvorcoch v Budapešti (14. – 19. 4. 2020). Stretnutia kvalifikácie sa budú hrať v piatok 7. a v sobotu 8. februára 2020. Budú pozostávať z piatich súbojov, štyroch singlových a jedného deblového. Hrá sa na dva víťazné sety.

Nový formát súťaže

Pohár federácie sa od budúceho roka bude podľa vzoru Davisovho pohára hrať v novom formáte. Istú účasť na finálovom turnaji, na ktorom bude štartovať dovedna 12 tímov, má kvarteto. Tvoria ho Austrália, Francúzsko ako finalisti tohtoročnej edície ženskej tímovej súťaže, Maďarsko ako domáci organizátor a dopĺňa ich Česko. Najúspešnejšej krajine ostatných rokov PF, ktorá od roku 2011 získala šesťkrát víťaznú trofej, udelila Medzinárodná tenisová federácia (ITF) minulú stredu voľnú kartu, takže nebude musieť hrať kvalifikáciu.

Slovenské tenistky sa v apríli udržali v II. svetovej skupine, keď na antuke bratislavského NTC zdolali Brazílčanky 4:0. Vďaka novému modelu súťaže a rozšíreniu svetovej skupiny na 16 tímov budú mať v prípade triumfu vo februárovom kvalifikačnom súboji už na jar šancu zabojovať o cennú trofej.