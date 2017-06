Slovenskí volejbalisti majú v Haagu jasný cieľ, postúpiť na Final Four Svetovej ligy

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti sú pred tohtotýždňovým záverečným 3. kolom základnej fázy II. výkonnostnej divízie Svetovej ligy 2017 na 3. pozícii, ktorá zaručí účasť na záverečnom turnaji Final Four v austrálskom Gold Coast (24. – 25. júna).

Slováci boli po 1. kole a troch popradských víťazstvách (nad Japoncami, Austrálčanmi a Portugalčanmi) na čele divízie, na minulotýždňovom turnaji v Helsinkách pridali výhru nad Číňanmi a podľahli domácim Fínom aj Austrálčanom, čo ich odsunulo na 3. priečku 12-člennej tabuľky.

Zverencov Andreja Kravárika čaká od piatka do nedele turnaj I-skupiny v holandskom Haagu; postupne si zmerajú sily s Čechmi, domácou reprezentáciou a výberom Kórejskej republiky. Na Final Four II. divízie postúpia tri mužstvá s najlepšou bilanciou po odohraní základnej fázy, Austrália ako organizátor má istú účasť. Víťaz II. divízie by mal v roku 2018 byť súčasťou elitnej I. divízie.

Slováci prišli o niekoľkých hráčov

Slováci po helsinskom turnaji pre zranenia prišli o blokára a kapitána Emanuela Kohúta (podvrtnutý členok), libero Martina Turisa (prasknuté zápästie) a aj smečiara alternujúceho na poste libera Františka Ogurčáka (rameno), chýbať bude aj smečiar Štefan Chrtiansky.

Do tímu sa vrátilo libero Matej Kubš a smečiar či univerzál Filip Gavenda. “Ďalšie zranenie má Matej Paták, ide o bedrový kĺb. Vo Fínsku hral na pozícii libera, chceli sme ho šetriť a veľmi nám pomohol, keďže sme mali zranených dvoch hráčov na poste libera. Je otázne, na akom poste bude Paták hrať v Holandsku,” povedal tréner SR Andrej Kravárik pred odchodom do Holandska.

“Program je veľmi náročný. Nemôžeme však nad tým plakať, musíme sa zmobilizovať a pokúsiť sa o postup na Final Four. Očakávam našu dobrú hru. Samozrejme, oslabenia sú nemalé, ale máme schopných hráčov, ktorí hrávajú ťažké ligy a môžu sa ukázať, postúpiť o level vyššie. Každý je nahraditeľný. Ak budeme lamentovať nad tým, že nám chýba najlepší hráč družstva, tak je to vopred prehraté. Ak podáme výkon, na aký máme, a súper bude lepší, nech sa páči, súper môže vyhrať. To som hovoril počas svojej hráčskej kariéry a hovorím to aj ako tréner,” skonštatoval Kravárik a dodal: “Kapitánom bude Matej Paták. Ak nebude môcť skákať a bude hrať na poste libera, budeme to ďalej riešiť.”

Lídrami II. divízie sú Slovinci

Smečiar českej Dukly Liberec Tomáš Kriško si v haagskom zápase proti ČR pravdepodobne zahrá aj proti svojim spoluhráčom z klubu. “Súboj s Čechmi bude pre mňa prestížny. Holanďanom sa pokúsime oplatiť prehru z nedávnej kvalifikácie MS,” uviedol Kriško

Na margo ambícií Kriško doplnil: “Budú nám chýbať nejakí hráči, no budeme sa snažiť vyhrať prvé dva zápasy, čo by nás posunulo na Final Four do Austrálie; to je náš cieľ. Dá sa povedať, že nám odišli kľúčoví hráči, ale môže sa prejaviť dravá mladosť. Pred začiatkom Svetovej ligy sme nemali nejaké veľké ambície, no máme to veľmi dobre rozohrané a budeme sa usilovať o ďalšie víťazstvá a body. Šanca je veľká, v tabuľke sme na tom dobre. Ešte však veľmi veľa tímov má reálnu šancu. Musíme sa pokúsiť vyhrať už prvé dva zápasy.”

Lídrami II. divízie sú Slovinci, na postupovej priečke sú vedno so Slovákmi aj druhí Holanďania.

Nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie

na turnaj I-skupiny v Haagu v rámci základnej fázy II. divízie Svetovej ligy 2017:

Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (VK Jihostroj České Budějovice/ČR)

Smečiari: Tomáš Kriško (VK Dukla Liberec/ČR), Matej Paták (Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne/Fr.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Filip Gavenda (Netzhoppers SolWo Königspark KW/Nem.)

Blokári: Peter Ondrovič (TSV Herrsching/Nem.), Radoslav Prešinský (VK ČEZ Karlovarsko/ČR), Ján Tarabus (TJ Spartak Myjava)

Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona/Tal.), Peter Mlynarčík (SK Posojilnica Aich/Dob / Rak.)

Libero: Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra)

Program I-skupiny:

piatok 16. 6.: Kórejská republika – Holandsko (18.00), Slovensko – Česko (20.30)

sobota 17. 6.: Holandsko – Slovensko (18.00), Česko – Kórejská republika (20.30)

nedeľa 18. 6.: Kórejská republika – Slovensko (15.30), Holandsko – Česko (18.00)

Tabuľka II. divízie Svetovej ligy:

po turnajoch 2. kola základnej fázy (v zátvorke umiestnenie po turnajoch 1. kola):

1. (2.) Slovinsko 6 5 1 17:9 15

2. (6.) Holandsko 6 4 2 15:9 12

3. (1.) Slovensko 6 4 2 12:8 12

———————————————

4. (8.) Japonsko 6 4 2 14:10 12

5. (10.) Austrália 6 4 2 14:9 11 – istá účasť na turnaji Final Four ako organizátor

6. (7.) Česko 6 3 3 12:12 9

7. (3.) Turecko 6 3 3 13:13 8

8. (5.) Kórejská rep. 6 3 3 12:15 7

9. (11.) Fínsko 6 2 4 11:13 7

10. (4.) Čína 6 2 4 10:13 7

11. (9.) Portugalsko 6 1 5 8:17 4

12. (12.) Egypt 6 1 5 7:17 4

Pozn.: Prvým kritériom pre určenie poradia je počet dosiahnutých víťazstiev, následne počet získaných bodov, pomer získaných a prehratých setov, pomer získaných a prehratých lôpt a výsledok posledného vzájomného zápasu.