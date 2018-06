Slovenskí volejbalisti podľahli Švédom, výrazný náskok v dvoch setoch sa im nepodarilo udržať

NYKÖPING 2. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom piatom vystúpení v Zlatej európskej lige 2018, v Nyköpingu po vyrovnanom priebehu prehrali 0:3 (-25, -30, -21) so Švédmi v sobotňajšom zápase predposledného 5. kola základnej A-skupiny.

Nepríjemný zvrat

Zverenci Andreja Kravárika mali prvý aj druhý set rozohraný veľmi dobre, viedli aj o päť bodov a pred koncovkou o tri, no nezužitkovali to. V treťom severania mali navrch a dokráčali k prvému triumfu v súťaži. Išlo o piatu vzájomnú konfrontáciu, Slováci majú na konte tri výhry a dve prehry. Počas minulého týždňa v Poprade Švédov v prvom meraní síl v rámci ZEL zdolali 3:1.

Slovenskí reprezentanti v piatich doterajších vystúpeniach v ZEL vybojovali iba jedno víťazstvo nad Švédmi, dvakrát podľahli Belgičanom (2:3 v Aalste, 0:3 v Bratislave) a raz tiež Estóncom (1:3 v Poprade). Slováci už pred sobotňajším zápasom boli bez šance na postup na záverečný turnaj Final Four.

Môžu klesnúť do Striebornej európskej ligy

S jednou výhrou a štyrmi bodmi sú na 3. mieste tabuľky „áčka“, Švédi majú jednu výhru a tri body a uzatvárajú poradie. Lídrami sú so štyrmi triumfmi Estónci, Belgicko má tri výhry. Títo súperi si v nedeľu zmerajú sily v Kortrijku. Slováci sa rozlúčia v stredu 6. 6. zápasom v Estónsku.

V mužskej Zlatej európskej lige účinkuje dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej európskej lige osem. Na turnaj Final Four Zlatej európskej ligy do českých Karlových Varov (13. – 14. júna) preniknú víťazi skupín a hostiteľ Česko, ktorý už nemá šancu na triumf v základnej skupine, čím uchmatlo prípadnú miestenku najlepšiemu tímu z druhých priečok.

Najhoršie mužstvo zo 4. priečok klesne do Striebornej európskej ligy, medzi elitou ho nahradí jej premiérový šampión. Slováci ešte nemajú istotu zotrvania medzi elitou pre budúcu sezónu.

Zlatá európska liga volejbalistov 2018 A-skupina – 5. kolo NYKÖPING

Švédsko – Slovensko 3:0 (25, 30, 21)

92 minút, rozhodovali: Maroszek (Poľ.) a Hagström (Švéd.), 350 divákov

Zostavy a body:

Švédsko: Lindberg 9, Ahremark 7, Gustavsson 20, Sundberg 9, D. Pettersson 8, Lushtaku 4, libero J. Eriksson (Link 1, Ekstrand 1, W. Nilsson). Tréner: Johan Isacsson.

Slovensko: Paták 7, Prešinský 3, Mlynarčík 17, Kriško 11, Kohút 9, J. Hriňák, libero M. Vitko (Jančura, J. Ihnát, M. Petráš 1, Macko 3, Firkaľ 3). Tréner: Andrej Kravárik. Tabuľka A-skupiny 1. Estónsko 4 4 0 12:3 12

2. Belgicko 4 3 1 10:6 8

3. Slovensko 5 1 4 6:13 4

4. Švédsko 5 1 4 6:12 3 Zostávajúci program Slovákov v A-skupine

streda 6. júna: Estónsko – Slovensko (Rakvere, 19.00)

I. set

Slováci vstúpili do zápasu veľmi dobre a po Kriškovom ese vyhrávali 8:3. Švédi však postupne náskok znižovali, a dokonca vyrovnali na 9:9. Po Prešinského bloku sa slovenskí volejbalisti dostali do vedenia 13:9, no severania sa priblížili na rozdiel jedného bodu a druhá polovica setu sa niesla vo vyrovnanom duchu.

Slováci si udržali náskok jedného brejku a po Petrášovom ese vyhrávali 20:17. Ani to nestačilo Slovákom na pokojné dohratie setu, domáci vyrovnali na 21:21 a potom z 21:23 na 23:23. V dramatickej koncovke nevyužili Slováci dva setbaly a Švédi napokon vyhrali úvodné dejstvo 27:25.

II. set

Druhý set mal podobný priebeh. Slováci viedli 10:5 a 14:10 po útoku Patáka, ale o náskok prišli. Švédi využívali množstvo chýb svojho súpera a vyrovnali na 14:14. Pred koncovkou sa pri Mackovom podaní podarila Slovákom séria bodov a po Kriškovom bloku viedli 21:17. Potom sa však zopakovala situácia z prvého setu, keď Švédi vyrovnali z 21:23 na 23:23. V koncovke nevyužili Slováci tri setbaly, naopak, domáci svoj šiesty áno – set vyhrali 32:30 a dostali sa do vedenia 2:0.

III. set

Z tejto rany sa už Slováci nespamätali a v treťom sete mali Švédi od začiatku navrch. Hostia sa ešte dostali na dostrel po útoku Firkaľa, keď znížili na 16:17, ale to bolo z ich strany všetko. Severania vyhrali posledný set 25:21 a tešili sa z prvého víťazstva v súťaži.