Slovensko čaká lockdown, ústavný právnik Bujňák chváli postup vlády

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vo štvrtok potvrdil, že Slovákov čaká takzvaný lockdown, ktorý však bude „jemnejší“ oproti tomu, akého sa verejnosť obávala. Lockdown môže mať viacero úrovní, pričom ten najobávanejší scenár je úplne uzatvorenie krajiny. V takomto prípade môžu fungovať len základné, nevyhnutné služby, ako zdravotníctvo, polícia, záchranári, vojaci a podobne.

Tí, ktorým to ich zamestnanie dovoľuje, môžu pracovať v domácom prostredí, ktoré sa stáva aj dočasným miestom výučby žiakov.

Cieľom je čo najviac minimalizovať kontakt medzi ľuďmi na verejnosti a zabrániť tak prenosu vírusu. Rozsah obmedzení sa však líši a v každej krajine závisí od rozhodnutia kompetentných.

Aký scenár pripravili pre Slovensko

Slováci opäť zažijú obmedzenie pohybu či zrušené vyučovanie v školách počnúc druhým stupňom. Môžu sa tiež rozhodnúť, či sa zúčastnia na celoplošnom testovaní na nový koronavírus.

Obchody síce zostanú otvorené, no na základe obmedzení bude zákazníkov značne menej. Matovič predtým upozornil, že úplné uzatvorenie krajiny by malo obrovské ekonomické straty. „Za tri týždne lockdownu by bola škoda v rozsahu 1/3 výberu DPH, čiže približne vo výške dvoch miliárd eur,“ povedal.

Nové opatrenia proti koronavírusu o opatreniach rozhodol Ústredný krízový štáb * Školy (od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020) Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu, výnimkou sú detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl. Cieľom je limitácia interakcií a prenos ochorenia medzi rodinami. * Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra) Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platí zákaz vychádzania, ak obyvatelia nebudú mať pri sebe negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu (nie starší ako z 23. októbra) Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu v čase od jednej do piatej hodiny rannej cesta na testovanie najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby pobyt v prírode (v okrese bydliska) dojazd do bydliska – do 25. októbra

* Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra) Pre zvyšok Slovenska okrem spomínaných okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Výnimka zo zákazu vychádzania v čase od jednej do piatej hodiny rannej cesta na testovanie cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby, cesta na poštu, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. pobyt v prírode (v okrese bydliska) dojazd do bydliska – do 25. októbra

V týždni od 2. do 8. novembra už bude možný pohyb pre obyvateľov, ktorí budú mať negatívny PCR test alebo antigénový test.

Právnik chváli postup vlády

I keď nariadenia mnohí ľudia kritizujú, ústavný právnik Vincent Bujňák pre Webnoviny.sk ozrejmil, že sú prijaté v súlade so spôsobom, ktorý predpisuje Ústava SR a ústavný zákon. „Treba pochváliť vládu, ktorá zvolila cestu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Išlo sa tým spôsobom, ktorý počas núdzového stavu predpisuje ústava,“ vyjadril sa.

Celoplošné testovanie podľa neho štát priamo neprikazuje. V otázke zásahu do telesnej integrity v súvislosti s výterom z nosohltana by podľa odborníka bolo vhodné, aby občania poznali názor Ústavného súdu SR, pričom pokiaľ by uviedol, že naformulované povinnosti a obmedzenia sú v súlade so zákonom, mohlo by to „zvýšiť účasť na celoplošnom testovaní, lebo sa posilní jeho legalita“.

Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Foto: archív Vincent Bujňák

Upozornil však aj na „medzeru“ v prípade Oravy a Bardejova. „Ten, kto sa nezúčastní celoplošného testovania alebo nemá súkromný test, sa môže pohybovať sto metrov od bydliska, pokiaľ ide na prechádzku so psom alebo mačkou. Ale pokiaľ by niekto chcel ísť von kočíkovať dieťa a nebude mať test, s ktorým sa preukáže, že je negatívny, tak nebude mať tú možnosť. Hoci, ak by išiel so psom alebo mačkou, tak takúto možnosť má,“ vysvetlil Bujňák.

Nevidí v tom však zlý úmysel. „Tak sú naformulované tie výnimky. Nehovorím, že tam je zlý úmysel, len sa na to pozabudlo. Ak by toto skúmal ústavný súd, myslím si, že by to vyhodnotil ako exces,“ dodal.

Zatvorené Španielsko

K „uzamknutiu“ krajiny sa už pred Slovenskom odhodlali aj iné štáty. Prvá vlna si vynútila úplný lockdown napríklad v Španielsku, kde bola situácia mimoriadne vážna. Uzatvorenie krajiny nariadili 14. marca a skončilo sa 9. mája.

Tamojšia národná banka v júni potvrdila, že počas prvých dvoch týždňov lockdownu klesla ekonomika o 34 percent, pričom za druhý štvrťrok klesla o 17,8 percenta.

Portál ScienceDirect zverejnil štúdiu, podľa ktorej v Španielsku najviac trpeli počas lockdownu osoby s psychotickými alebo bipolárnymi poruchami, ktorí trpeli oproti zdravým ľuďom častejším pocitom úzkosti.

Podobná situácia v Taliansku a Francúzsku

Francúzi v marci nariadili zatvoriť školy, kaviarne, reštaurácie, kiná, preložili chirurgické zákroky, ktoré neboli nevyhnutné. Červenú dostali aj všetky náboženské zhromaždenia, okrem pohrebov do 20 ľudí.

Obyvatelia museli mať pod hrozbou pokuty pri sebe vyhlásenie o dôvode, prečo vyšli z domu. Lockdown tu trval od 17. marca do 11. mája, pričom krajinu počas tohto obdobia postupne otvárali.

Tamojšia ekonomika sa v druhom štvrťroku prepadla o 13,8 percenta.

V Taliansku v marci obmedzili pohyb obyvateľstva s výnimkou nevyhnutných, pracovných a zdravotných okolností. Zatvorili tiež všetky predajne s nevyhnutným tovarom a firmy. Otvorené mohli byť len potraviny, pekárne či lekárne.

Taliani boli zatvorení od 9. marca do 18. mája. Hrubý domáci produkt (HDP) sa od apríla do júna medzikvartálne znížil o 13 percent.