Slovensko chce liekovú agentúru, Fico si stojí za integráciou krajiny do jadra Európskej únie

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Premiestnenie Európskej liekovej agentúry (EMA) z Veľkej Británie na Slovensko by znamenalo vznik nových pracovných miest. Uviedol to v pravidelnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Robert Fico (Smer-SD). Prihlášku musíme podať do 31. júla.

„Podáme prihlášku na túto liekovú agentúru. Som informovaný, že naši ministri idú navštíviť Londýn, aby si pozreli liekovú agentúru, čo to všetko obnáša,“ povedal s tým, že Slovensko má o liekovú agentúru záujem.

„Predstavuje to asi tisíc pracovných síl, ale okrem toho sú postavené veľmi jasné kritériá, čo sa očakáva od krajiny,“ vysvetlil. Podľa neho ide napríklad o nároky na budovu, zahraničné školy aj hotelové kapacity.

Bude si Británia plniť záväzky?

Fico zhrnul aj výsledky júnového zasadnutia Európskej rady. K téme brexitu uviedol, že Veľká Británia a EÚ sú ešte ďaleko od konkrétnych výsledkov. K tým treba dospieť do júna 2019, kedy vyjednávanie musí skončiť. Aktuálne je podľa neho problém v tom, či si bude Británia plniť svoje finančné záväzky voči EÚ aj naďalej, keďže Británia tvrdí, že na to neexistuje žiadny právny základ.

Podľa premiéra je dôležitá aj otázka postavenia Írska a postavenie občanov EÚ v Británii. „Budú to veľké ťahanice,” uviedol s tým, že nebude dobrým príkladom to, ak Británia odíde s veľmi dobrým výsledkom.

„Dá tak príklad svetu, že sa oplatí vystúpiť z EÚ,” povedal. „Dávame príklad iným, je to rozvod. Máme záujem na korektných vzťahoch, ale musí sa ukázať, že sa oplatí v EÚ zostať.”

Nové sociálne politiky v jadre EÚ

Predseda vlády si stojí za snahou ťahať krajinu k jadru EÚ spolu s najvyspelejšími krajinami, ako je Nemecko či Francúzsko. „Je to životný záujem Slovenska. Táto integrácia so sebou prinesie aj náklady, bude to niečo stáť,” uviedol.

Premiér je presvedčený, že nemôžeme prepásť túto príležitosť, ktorá „bude prinášať nové sociálne politiky, bude zvyšovať tlak na rast miest, na minimálnu mzdu.” Ako uviedol, jednou z podmienok bude schopnosť krajiny ukázať vojenskú spôsobilosť a podporiť tak rozmer bezpečnosti a obrany.