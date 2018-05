Slovensko dostane menej peňazí z rozpočtu EÚ, podľa Rašiho však ostaneme čistými príjemcami

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Objem finančných prostriedkov Európskej únie pre Slovensko v rokoch 2021 až 2027 na podporu regiónov a znižovanie rozdielov by mal byť oproti súčasnému obdobiu 2014 – 2020 v bežných cenách nižší zhruba o desať percent. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši o tom informoval v stredu s tým, že to považuje za úspech, keďže pôvodne sa predpokladal pokles až o 25 %.

Daň za úspech

„Slovensko zaplatí daň za úspech, pretože hrubý domáci produkt k priemeru Európskej únie zvýšilo od roku 2003 z 55 % na 77 %. Všetkých štátov sa dotýka brexit a odchod Veľkej Británie, ktorý bude znamenať stratu možno až na úrovni 13 mld. eur v európskom rozpočte. Sú aj problémy, nové výzvy, ktoré ukrajujú z kohéznej obálky určenej na vyrovnávanie regionálnych rozdielov,“ povedal Raši.

Európska komisia v utorok navrhla výraznú revíziu pravidiel kohéznej politiky na budúce programové obdobie 2021 – 2027, ako aj alokáciu pre členské štáty EÚ. Slovensko by malo dostať v stálych cenách tohto roka 11,8 mld. eur a v bežných cenách vrátane vplyvu inflácie 13,3 mld. eur.

Nie sú v tom zahrnuté peniaze na poľnohospodárstvo v rámci Programu rozvoja vidieka, ich objem by mal byť zverejnený v piatok. V súčasnom období má SR k dispozícii zo zdrojov EÚ 13,9 mld. eur a spolu s Programom rozvoja vidieka takmer 15,5 mld. eur. Aj v budúcom období zostane čistým prijímateľom, keďže z rozpočtu EÚ značne viac peňazí dostáva, ako doňho prispieva.

Päť priorít

Vicepremiér dúfa, že prvý zverejnený návrh alokácie financií z EÚ sa nebude výrazne meniť, lebo len teraz sa začínajú diskusie a vyjednávania o nový rozpočet. „Avizovaný pokles pre Slovensko je najmenší spomedzi krajín V4. Slovensko má po Estónsku druhú najvyššiu mieru intenzity podpory na občana. Kým priemer intenzity podpory na občana je v rámci EÚ 106 eur, tak Slovensko má túto podporu na úrovni 310 eur,“ priblížil Raši.

V novom programovom období bude mať EÚ päť hlavných priorít namiesto súčasných jedenástich. Zahŕňajú aj priority pripravované na Slovensku. „Bude podporovaná veda, výskum a inovácie, budú alokované zdroje na ochranu životného prostredia. Bude možné čerpať prostriedky aj na dopravu, čo je pre nás veľmi dôležité z hľadiska dobudovávania základnej dopravnej infraštruktúry. Bude možnosť podpory informatizácie a digitalizácie,“ povedal Raši s tým, že peniaze pôjdu aj na podporu sociálnych vecí, zamestnanosti, vzdelávania a regiónov.

Komunitárne programy

SR môže navrhovanú redukciu príjmov z EÚ kompenzovať, napríklad orientáciou aj na využívanie tzv. komunitárnych programov. Centrálne ich riadi EK priamo z Bruselu, pričom rôzni prijímatelia, napríklad mestá, obce, školy, podnikatelia, môžu čerpať financie bez sprostredkovania cez štát. Zdroje na tieto programy v rámci EÚ sa výrazne zvýšia zo súčasných 130 mld. eur na 175 mld. eur.

„Veríme, že urobíme výrazný krok dopredu, lebo sú tam programy, ktoré sa týkajú každého, kto chce čerpať finančné prostriedky,“ uviedol Raši. Pri využívaní centrálnych programov má podľa neho SR veľké rezervy.

„Náš úrad bude s pomocou Centrálneho koordinačného orgánu pripravovať aktivity. Centralizovaná špeciálna webstránka bude slúžiť na to, aby sa naši prijímatelia vedeli zorientovať. Budeme pomáhať so samotnou prípravou čerpania komunitárnych programov, organizovať podujatia,“ dodal Raši. Bude to aj témou predsedníctva SR vo V4 od júla tohto roka.