Slovensko sa pripravuje na odchod Británie z Európskej únie, vláda schválila lex brexit

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Vláda v stredu schválila lex brexit, zákon, ktorým reaguje na odchod Veľkej Británie z Európskej únie.

Zákon, ktorý nadobudne účinnosť dňom odchodu Británie z EÚ, sa dotýka viacerých oblastí – rieši pohybové aj pobytové práva, otázky zabezpečenia sociálnych vecí, štúdia, uznávania dokladov či vodičských preukazov.

O tom, čo tento zákon znamená pre občanov, informoval po rokovaní vlády štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička. Poukázal na to, že dnes vlastne nikto nevie, ako Británia odíde.

Podobné zákony prijímajú aj iné štáty

Ružička pripomenul, že v Británii žije či študuje zhruba 100-tisíc Slovákov. Podobné zákony ako lex brexit prijímajú na základe reciprocity aj iné európske krajiny. „Na základe dohody s Veľkou Britániou by sme chceli, aby aj v prípade brexitu bez dohody ostali všetkým občanom SR zachované práva, aké využívali dodnes,“ povedal Ružička.

V prípade no deal, teda odchodu bez dohody, sa začnú voči Londýnu aplikovať opatrenia, aké sú zavedené voči akejkoľvek inej nečlenskej krajine. Napríklad v prípade obchodu budú na 20 percent tovarov zavedené colné poplatky.

„Pre občanov by sa nemalo zmeniť nič zásadné. Mali by ďalej študovať, pracovať, v prípade nevyhnutnosti požiadať o zdravotnícku starostlivosť. Mali by na vstup a výstup z Británie využívať občianske preukazy a možnosť používať vodičské preukazy EÚ,“ vysvetlil štátny tajomník.

Citlivá otázka kamionistov

V prípade obchodu bez dohody je citlivá napríklad otázka kamionistov. Ružička dodal, že ministerstvo už dlhší čas upozorňuje dopravné združenia na to, aké doklady musia mať so sebou.

„Majú mať všetky doklady na tovar, ktorý budú prevážať a majú mať pripravené doklady, ktoré ich pustia do Veľkej Británie. Na druhej strane ich upozorňujeme, že sú veci, ktoré sú aj mimo nášho dosahu. Francúzski partneri odporúčajú, aby kamión nevychádzal z krajiny, pokiaľ nemá všetky doklady a papiere potrebné na vstup do Veľkej Británie,“ pokračoval Ružička.

Štátny tajomník sa vyjadril aj k momentálnej situácii v Spojenom kráľovstve. V utorok britský parlament totiž opäť odmietol dohodu britskej premiérky Theresy Mayovej. V stredu teda budú zákonodarcovia vo Westminsteri hlasovať o tom, či chcú odchod bez dohody.

„V zásade sa nám otvárajú všetky možnosti, od no deal (odchod bez dohody), po no exit (žiaden odchod). Tá posledná je veľmi hypotetická. Ak by dnes v parlamente neodsúhlasili konzultatívne odporúčanie pre vládu, aby vystúpili bez dohody, tak bude pravdepodobne ďalšie hlasovanie, ktoré navrhne, aby Veľká Británia na budúcotýždňovom summite predložila návrh na predĺženie obdobia na vystúpenie z EÚ,“ informoval Ružička.

Lehota na odchod sa môže predĺžiť

Priznal, že nie je úplne jasné, o koľko by sa lehota na odchod mohla predĺžiť. Hovorí sa však o dvoch týždňoch, až dvoch mesiacoch.

„To je v danej chvíli maximum, ktoré by sme mohli urobiť bez toho, aby to malo dopad na inštitucionálne usporiadanie vrátane volieb do Európskeho parlamentu. Potom sú aj možnosti, o ktorých mnohí diskutujú skôr v hypotetickej rovine – predĺžiť to na oveľa dlhšiu lehotu, v ktorej by sa už možno dalo uvažovať o voľbách, o ďalšom referende a podobne. V tejto chvíli rozprávame o dvoch týždňoch, maximálne dvoch mesiacoch,“ povedal štátny tajomník.

Dodal však, že v tomto prípade by Londýn mal predstaviť jasný plán, čo chce za dva mesiace prípadného predĺženia odchodu urobiť.