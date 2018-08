Slovenskí vodnoslalomári vybojovali na majstrovstvách Európy juniorov tri medaily

BRATISLAVA-ČUNOVO 17. augusta (WebNoviny.sk) – Slovensko na domácich majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome získalo už tri medaily. V piatkovej popoludňajšej súťaži hliadok sa o prvé striebro postarala trojica kanoistiek Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Mahuliena Ďurecová.

V Areáli vodných športov v bratislavskom Čunove skončili juniorky SR druhé za víťaznými Češkami. „Vôbec som neverila tomu, že získame medailu, pretože tá jazda bolo menšie ródeo. Bolo to dosť ťažké, som teda veľmi šťastná, že sme to zvládli. Radosť je o to väčšia, že sa nám to podarilo doma,“ zhodnotila Soňa Stanovská.

Na druhej pozícii skončili aj kajakári Jakub Grigar, Andrej Málek a Jakub Stanovský v kategórii do 23 rokov, nad ich sily boli len Slovinci. „Po dlhej dobe jazda, s ktorou môžem byť spokojný. Veľa vecí sme spravili dobre, druhé miesto je naozaj super. Slovinci vyhrali zaslúžene,“ opísal svoj pohľad na striebro Jakub Grigar.

Bronz získali kajakárky Simona Glejteková, Simona Maceková a Monika Škáchová v kategórii do 23 rokov. Po skončení súťaže síce figurovali na štvrtom mieste, ale po dodatočných penalizáciách poskočili na 3. stupienok.

V juniorskej tímovej súťaži kajakárov obsadilo 6. priečku trio Matej Pašek, Matúš Štaffen a Patrik Juríček.

Súťaže tímov pokračujú v Čunove do 19.20 h. Počas víkendu sú na programe semifinálové a finálové jazdy v individuálnych disciplínach, z kvalifikácií postúpilo 20 z 24 slovenských lodí.