Finále K1 vo vodnom slalome ovládol Kauzer, Halčin a Grigar sa zo semifinále neprebojovali

AUGSBURG 8. júla (WebNoviny.sk) – Slovinec Peter Kauzer triumfoval v nedeľňajšom popoludňajšom finále K1 na pretekoch 3. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu. Tridsaťštyriročný dvojnásobný majster sveta z rokov 2009 a 2011 zvíťazil s náskokom 24 stotín sekundy pred Čechom Jiřím Prskavcom, na treťom mieste skončil s mankom 93 stotín Nemec Hannes Aigner.

Kauzer dosiahol v tejto sezóne SP premiérové víťazstvo, minulý týždeň v poľskom Krakove bol druhý. Lídrom hodnotenia SP zostal Brit Joseph Clarke, ktorý sa predral do finále z posledného 10. miesta a v bojoch o medaily obsadil nepopulárnu štvrtú priečku.

Finále K1 bolo bez slovenského zastúpenia, medzi 10 najlepších sa predpoludním nepodarilo postúpiť Jakubovi Grigarovi ani Martinovi Halčinovi. Štvrtý muž finále K1 na OH 2016 v Riu de Janeiro Grigar síce predviedol čistú jazdu, ale jeho čas 99,54 s stačil len na 15. pozíciu. Za posledným postupovým desiatym miestom, ktoré si vybojoval Clarke, zaostal o deväť desatín sekundy.

„Väčšina vecí v semifinále bola celkom fajn, vychádzalo mi to. Až na poslednú bránku tam neboli straty. V ‚dvadsaťštvorke‘ ma, nerozumiem prečo, vôbec nechytil valec a už som tam nechal veľa času,“ povedal Grigar pre agentúru SITA.

Halčin sa časom 101,93 s zaradil na 22. priečku, na konte mal aj dve trestné sekundy za dotyk na protivodnej 10. bránke. „Tá jazda bola presne taká, aký je výsledok. Začalo sa to v ‚desiatke‘, kam som prichádzal celkom dobre, no zmenila sa mi voda pod loďou a zle som sa rozhodol – chcel som sa odpichnúť od brehu, no skĺzlo mi tam pádlo a ťukol som tam. Stratil som cez štyri sekundy a to je dosť,“ zhodnotil Halčin pre SITA.