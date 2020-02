Slovenský dohovor za rodinu vyzval Čaputovú a Pellegriniho, aby konali v prípade Istanbulského dohovoru

Občianska iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú a predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby písomné oznámili Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Podľa iniciatívy je „v dohovore prefíkane ukrytá škodlivá ideológia gender, ktorá je proti Bohu, solídnej vede a zdravému rozumu a proti prírode“.

Podujatie podporilo okolo tisíc ľudí

Upozorniť na to chceli na modlitbovom stretnutí v deň spomienky Panny Márie Lurdskej, ktoré usporiadali v utorok na bratislavskom Námestí slobody. Podľa odhadov polície ich prišlo podporiť okolo tisíc ľudí. Medzi nimi boli aj lídri politických strán Štefan Harabin (Vlasť), Andrej Danko (SNS) a Marian Kotleba (ĽSNS).

Farár Kuffa na stretnutí nebol

Stretnutie mal pôvodne viesť farár Marián Kuffa, neprišiel však preto, že mu to zakázal spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Kuffa o tom priamo na zhromaždení informoval prostredníctvom odvysielaného videa na veľkoplošnej obrazovke.

„Toto stretnutie je pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby na Slovensku boli rodiny riadne. Prezidentka vo veci Istanbulského dohovoru môže ustúpiť alebo odstúpiť. Ak je to proti jej svedomiu, nech odstúpi,“ povedal vo videu. Na stretnutí proti Istanbulskému dohovoru verejnosť tiež vyzval k účasti na voľbách.

Marián Kuffa v minulosti podporoval zákon o sprísnení interrupcií z dielne opozičnej strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko. Zúčastnil sa aj na proteste pred Národnou radou SR v čase, keď sa malo o zákone hlasovať.

Zavádzanie novej ideológie

Koordinátor občianskej iniciatívy Slovenský dohovor za rodinu Erik Zbiňovský uviedol, že v Istanbulskom dohovore je veľa škodlivých vecí.

„Primárne sa tvári ako dohovor o ochrane žien. Je v ňom 90 percent obsahu v poriadku, ale 10 percent je zavádzanie novej ideológie, aké mal niekedy komunizmus a dnes fašizmus a tam sa oddeľuje pohlavie od rodu. Nesúhlasíme, aby sa to zaviedlo do slovenskej legislatívy, a aby o tom učili deti na našich školách. V Istanbulskom dohovore chcú dokonca edukovať na všetkých stupňoch vzdelania, aj v materských školách,“ podotkol.

Dodal, že iniciatíva štyri roky organizuje prednášky po Slovensku o „škodlivosti gender ideológie a chorých prvkoch Istanbulského dohovoru“. V tom plánuje aj pokračovať.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) 10. februára navrhol, aby vláda stiahla svoj podpis spod spomínaného dohovoru. Premiér v tejto súvislosti požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby poverila člena vlády, ktorý by následne podpis pod dohovorom stiahol.

O odstúpenie nepožiada

Prezidentka Zuzana Čaputová nepožiada o odstúpenie Slovenska od Istanbulského dohovoru. Povedala to po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa uskutočnilo 10. februára v Prezidentskom paláci. Predsedu vlády Petra Pellegriniho požiadala, aby sa obrátil na Ústavný súd SR.

„K ratifikácii Istanbulského dohovoru by mohlo dôjsť iba vtedy, ak by bol predložený do Národnej rady SR, a to sa doteraz nestalo,“ vysvetlila svoj právny názor prezidentka. Zdôraznila tiež, že dohovor na Slovensku neplatí a súčasný stav je od roku 2011. „Nie je žiaden naliehavý dôvod riešiť ho tri týždne pred voľbami,“ povedala.

Ak by bol dohovor prijatý alebo neprijatý v súlade s ústavou, prezidentka by to rešpektovala. Predsedu vlády Petra Pellegriniho preto požiadala, aby sa obrátil na Ústavný súd SR.

Istanbulský dohovor je komplexnou medzinárodnou zmluvou, ktorá bojuje proti násiliu páchanému na ženách. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014, Európska únia ho ako organizácia podpísala v júni 2017.