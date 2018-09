Slovenský jazdec Konôpka získal jubilejný 50. okruhový titul, súťaženie chce prenechať mladším

BRNO 10. septembra (WebNoviny.sk) – Najskúsenejší slovenský automobilový jazdec vo vytrvalostných pretekoch a trojnásobný účastník 24 hodín Le Mans Miroslav Konôpka sa teší z ďalšieho úspechu.

Úspech sa nerodil ľahko

Po víkendových pretekoch na brnianskom Masarykovom okruhu získal titul majstra Slovenskej republiky vo vytrvalostných pretekoch automobilov na okruhu. Celkovo je to už jeho jubilejný päťdesiaty okruhový titul šampióna, dvadsiaty ôsmy slovenský.

Posledný úspech sa však nerodil ľahko. Vo vytrvalostnom slovenskom šampionáte sa počas sezóny vyprofiloval tuhý boj s úspešným a rýchlym slovenským pretekárom Štefanom Rosinom. Ten mal pred posledným podujatím v Českej republike stále šancu získať vytrvalostný titul.

Krásny súboj a niekoľko výmen pozícií sa napokon skončil lepšie pre jazdca na BMW Trevor Racingu, no Konôpka so svojím žltým Lamborghini Huracán GT3 dokončil hodinové preteky tesne za ním na 3. mieste a v konečnom súčte mu to stačilo na udržanie prvého miesta.

Posledný titul

„Bol to skvelý súboj, ‚Štofi‘ bojoval ako lev,“ skonštatoval po pretekoch 56-ročný Konôpka a dodal: „Naozaj som si ten súboj užil, bolo to rýchle, tvrdé a džentlmenské. Ďakujem mu za skvelú sezónu. Veľmi si vážim tento jubilejný 50. titul. Ani by som nepovedal, že ich bude toľko, keď som sa pred dvadsiatimi rokmi stal prvý raz majstrom Slovenska. Už cítim, že vek neoklamem a tak si myslím, že toto bol posledný titul. Teraz sa už sústredím len na medzinárodné vytrvalostné preteky a doma to prenechám mladším.“

Nabité leto Konôpku sa ešte nekončí, už najbližší víkend sa predstaví na nemeckom Nürburgringu, kde sa v predposlednom podujatí Lamborghini Super Trofeo Europa pokúsi zabojovať o 3. miesto v celkovom poradí. Zatiaľ mu v tomto najrýchlejšom pohárovom seriáli sveta patrí 5. miesto v triede AM.