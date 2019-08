Slovenským plážovým volejbalistkám chýbajú peniaze, ohrozená je ich účasť na olympijskom turnaji

Plážové volejbalistky Andrea Štrbová a Natália Dubovcová už niekoľko mesiacov bojujú o účasť na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Podľa slov manažéra tímu Miloša Dubovca však nie sú ich hlavnými súperkami hráčky na druhej strane siete, ale Slovenská volejbalová federácia (SVF), ktorá im hádže polená pod nohy.

„Nechcel som byť v takej pozícii ako bol Timotej Zuzula, pán Vlha alebo Tomáš Žampa, ale bohužiaľ situácia je taká, že nemám síl ani chuť bojovať s vlastnou federáciou. Čím viac peňazí je, tým menej nám dávajú,“ vyjadril sa na utorňajšej tlačovej konferencii Miloš Dubovec.

Ohrozená účasť na turnajoch

Celkové náklady na fungovanie reprezentačnej dvojice predstavujú v roku 2019 sumu 118-tisíc eur, pričom zo strany federácie bolo prisľúbených 82-tisíc eur. Z toho bolo 50-tisíc určených na každý rok olympijského cyklu, ďalších 20 bolo odsúhlasených správnou radou a po šesť tisíc navyše získala každá hráčka. Spomenutá suma 20-tisíc však doposiaľ nebola vyplatená, čo ohrozuje účasť hráčok na ďalších turnajoch. Navyše, neúčasť na turnaji môže byť trestaná pokutou dvetisíc amerických dolárov.

Miloš Dubovec adresoval federácii list, v ktorom ju vyzval na uhradenie sumy 20-tisíc eur. Doposiaľ sa však nedočkal žiadnej odozvy. Vo zvyšnom priebehu sezóny čaká slovenské reprezentantky turnaj World Tour Finals v Ríme či olympijský kvalifikačný turnaj v Číne. „Nevyužiť takúto šancu by bolo trestuhodné. Neviem si predstaviť, aká by to bola medzinárodná blamáž, keby sme v Číne chýbali. Bude to obrovská škoda, ak nebudeme môcť odohrať dôležité turnaje kvôli nedostatkom financií, hoci na federácii tie peniaze sú,“ hovoril Dubovec.

Ďalším problémom zo strany federácie bolo nepotvrdenie účasti na spomenutom olympijskom turnaji v Číne, ktorý je jedným z troch možností kvalifikovať sa do Tokia. Predstaví sa tam najlepších 16 tímov sveta, po jednom z každej krajiny, pričom finalisti priamo postúpia na olympijské hry. „Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) poslala na adresu prezidenta federácie a povereného pracovníka vedenia sekretariátu mail, kde mali potvrdiť našu účasť na turnaji. Ja som o tom nevedel, ale našťastie človek, ktorý robí na FIVB volal pani koordinátorke Cibulovej, že prečo tam nechceme ísť. Začali sme to riešiť, ale napokon sme to vyriešili, hoci po deadline. Obaja tvrdili, že im ten mail nedošiel, ale mám v rukách materiály, kde je jasné, že im tie správy prišli,“ povedal Dubovec.

SVF uprednostňuje konštruktívny prístup

Slovenské reprezentantky majú za sebou úspešnú sériu turnajov a momentálne figurujú v rebríčku na 11. mieste. Ten je však veľmi dynamický a ešte sa bude meniť. Na situáciu, v ktorej sa pár Andrea Štrbová, Natália Dubovcová nachádza, sa vyjadril aj bývaý volejbalista Igor Prieložný.

„Olympijské hry je to najväčšie, čo môžeme dosiahnuť. Je to dobré pre rozvoj celého volejbalu a šanca reprezentovať krajinu na OH. Môžem zodpovedne povedať, že dvojica má všetky predpoklady, aby sa na základe postavenia v rebríčku na OH kvalifikovala. Preto je potrebné urobiť všetko preto, aby ich federácia alebo ostatní športoví predstavitelia podporili. Je jedna z najhoršie podporovaných dvojíc. Súperov je veľa a aj preto je potrebné mať odborníka, ktorý by viedol databázu a vedel pripraviť mužstvo na ďalšieho súpera,“ dodal Prieložný.

SVF vo svojej reakcii prostredníctvom správy na svojom webe vyjadrila plnú podporu dvojici Dubovcová – Štrbová v boji o OH 2020. „SVF zároveň uprednostňuje konštruktívny prístup a komunikáciu pred nezmyselnými mediálnymi útokmi a vyhrážkami zo strany manažéra tímu a zároveň viceprezidenta SVF pre plážový volejbal Miloša Dubovca,“ uvádza sa v správe, podľa ktorej má SVF voči športovkýň vysporiadané všetky zmluvné záväzky pre rok 2019.

Prostriedky vyplatené v troch splátkach

„Finančné prostriedky určené na činnosť tímu vo výške 33 200 eur boli vyplatené v 100 % výške v troch splátkach už do 7. 6. 2019. Nad zmluvný rámec bola tímu vyplatená ďalšia finančná výpomoc vo výške 3 800 eur. SVF pravidelne financuje personálne náklady tímu vo výške 2 400 eur mesačne. Celková ročná dotácia SVF tak činí 65 800 eur,“ referuje SVF a dodáva, že dotácia tímu oproti minulému olympijskému cyklu sa zvýšila o viac ako 200 percent. „Pán Dubovec pri prezentovaní projektu Tokio 2020 pritom požadoval sumu 50 000 eur a považoval ju ako dostatočnú pre úspešné pôsobenie tímu s cieľom kvalifikovať sa na OH,“ uvádza federácia.

SVF tiež pripomína, že tím v plážovom volejbale tiež čerpá finančné prostriedky z projektu Olympijskej solidarity prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru. „V roku 2019 zatiaľ vyčerpal 15 683 eur a očakáva ešte druhú splátku do konečnej sumy 25 000 USD. Dôležité sú aj vlastné zdroje tímu, „prize money“ v celkovej výške viac než 50 000 USD za dosiahnuté výsledky na viacerých turnajoch Svetovej série. Tieto financie tímu zostávajú v stopercentnej výške ako aj všetky finančné prostriedky z prípadných reklamných partnerstiev či iných príjmov. Celkovo si táto dvojica príde rozpočtovo minimálne ročne na viac ako 135 000 eur,“ uvádza sa v stanovisku SVF.

Porovnanie s najlepšou českou dvojicou

Federácia tiež uviedla aj porovnanie s najlepšou českou dvojicu Hermannová, Sluková, ktoré figuruje vo svetovom rebríčku na 15. mieste. „Český volejbalový svaz im poskytuje na rok 2019 sumu 50 000 eur. Ostatné príjmy tejto dvojice sú plne v kompetencii manažéra tímu, teda marketingové zhodnotenie reklamného priestoru a výsledkov dvojice, čo činí sumu približne 100 000 eur ročne. Slovenská volejbalová federácia do tejto kompetencie manažéra beachvolejbalového tímu Dubovcová – Štrbová nevstupovala, ani nevstupuje,“ informuje SVF.

Slovenská volejbalová federácia očakáva od Miloša Dubovca vysvetlenie dôvodu finančnej tiesne napriek plneniu všetkých zmluvných záväzkov zo strany federácie i ďalších partnerov. „Navyše, pán Dubovec doteraz nezúčtoval ani euro z poskytnutej dotácie a pokiaľ tak neučiní, SVF nemôže vyhodnotiť oprávnenosť jeho ďalších prípadných finančných požiadaviek pre beachvolejbalový tím. Teda ani sumy 20 000 eur, o ktorej dnes pán Dubovec hovoril a ktorá je v rozpočte na rok 2019 uvedená všeobecne ako: „podpora pre reprezentačné tímy“. Vzniknutou situáciou sa bude vedenie SVF zaoberať a príjme potrebné opatrenia,“ uvádza sa v správe na webe SVF.