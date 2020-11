Sme závislí od smartfónov ako fajčiar od cigariet. Na čo ich najviac využívame?

Závislosť ľudí od smartfónov nespôsobujú notifikácie. Tvrdí to nová štúdia London School of Economics and Political Science (LSE).

Odhalila, že 89% interakcií s telefónom pramení z vlastného popudu majiteľa zariadenia. Oproti tomu 11% ľudí si vezme mobil do ruky po upozornení o správe či telefonáte.

Najviac času ľudia trávia prezeraním sociálnych sietí Facebook a Instagram.

Smartfón je ako cigareta

Štúdia ukázala, že kontrolovanie telefónu je vo veľkej miere spôsobené „nutkaním používateľa komunikovať s telefónom, ktoré sa zdá byť takmer automatické, ako keď si fajčiar zapáli cigaretu“.

Počas experimentu analyzovali 37 používateľov s priemerným vekom 25 rokov vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku. Všetkým nasadili kamery, ktoré umožnili odborníkom každodenné pozorovanie z pohľadu prvej osoby.

Zistili, že 22% interakcií so zariadením súviselo s aplikáciou WhatsApp, 17% ľudí kontrolovalo, či nedostali nejaké hlásenie, 16% používalo mobil v súvislosti s Instagramom, 13% s Facebookom, 6% sa venovalo e-mailom a len jedno percento využívalo telefón na telefonovanie.

Doma i v MHD

Skupinové chaty používatelia považujú za „zdroj obťažovania“ a správy v nich sú pre nich vo veľkej miere nepodstatné.

Najdôležitejšou notifikáciou je e-mail. Používatelia sa takisto menej venovali telefónu, keď komunikovali naživo s iným človekom.

Najdlhší kontakt so zariadením udržiavali vo verejnej doprave alebo doma.

Prekvapení respondenti

Niektorých respondentov prekvapilo automatické správanie vo vzťahu k telefónu.

„Nepovažoval som sa za niekoho, kto je nejako extra naviazaný na svoj telefón. No keď som videl skutočnosť, uvedomil som si, že si ani nepamätám, kedy si ho vezmem do ruky. Mám pocit, že ho používam oveľa častejšie, ako som si myslel,“ povedal jeden z účastníkov.

Ďalší zase vyhlásil, že si kontrolovanie smartfónu ani neuvedomuje.

Spoluautor štúdie Saadi Lahlou z LSE upozornil, že práve „akt kontroly“ sa stal potrebou ľudí. „Je to vážny problém a najmä u detí. Bežíme do tmy a plne si neuvedomujeme, ako tieto zariadenia menia naše životy,“ povedal.

Ľudia by sa podľa neho mali naučiť ovládať pokušenie, ak chcú mať dobré sociálne vzťahy alebo sa sústrediť.

„Robme to ako kovboji so zbraňami, keď išli do salónu – nechajme ho vonku alebo ho aspoň vypnime,“ povedal. „Veľmi dôležité a urgentné veci sa dejú len zriedka. Väčšina vecí môže zopár hodín počkať. Aj tak o veľa neprídete,“ vyhlásil.

Budúci výskum

Linda Kaye z Edge Hill University navrhla vykonať ďalšie výskumy zamerané na pochopenie, či tieto interakcie so smartfónom súvisia s výkonom určitej funkcie alebo len so zvykom.

„Môže to pomôcť odhaliť niečo viac o tom, či je toto správanie podnietené špecifickou ľudskou potrebou a ako ju toto správanie pomáha napĺňať,“ vyjadrila sa.