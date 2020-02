Smer-SD a SNS sa cez sociálne opatrenia snažia osloviť váhajúcich voličov, myslí si sociológ

Sociálne oparenia Smeru-sociálnej demokracie (Smer-SD) a Slovenskej národnej strany (SNS), ktoré má narýchlo pred parlamentnými voľbami schváliť poslanecká snemovňa, sú zamerané na váhajúcich voličov. Myslí si to sociológ Pavel Haulík, podľa ktorého môžu tieto návrhy splniť svoj účel vzhľadom na dátum. Prijmú sa tesne pred voľbami.

Nevedia koho voliť a váhajú

„Obidve strany majú pomerne významnú skupinu svojich bývalých voličov, ktorí nevedia koho voliť a váhajú. Na tých to môže byť orientované. Obidve strany potrebujú, aby sa ich preferencie stabilizovali,“ zhodnotil sociológ. V prípade Smeru-SD majú tieto opatrenia podľa neho zabezpečiť čo najlepší výsledok a SNS potrebuje potvrdiť pozíciu parlamentnej strany.

Smer-SD sa v prieskumoch pohybuje na prvom mieste. V prieskume agentúry MVK Smer-SD dosiahol podporu 21,9 percenta opýtaných a SNS 6 percent. Hranica vstupu do parlamentu je 5 percent.

Šéf Smeru-SD Robert Fico v stredu odmietol, že by za sociálnymi opatreniami strany boli klesajúce preferencie. „Je mi smiešne počúvať vyjadrenia typu, že nám klesajú preferencie. My ideme vyhrať voľby,“ uviedol Fico.

Možná stratégia volebnej kampane

Poslanci sa v pléne stretli 21. januára s tým, že ide o poslednú schôdzu. Nikto už nepočítal, že bude ešte ďalšia schôdza. Poslanci sa rozlúčili hymnou SR. Podľa Haulíka mimoriadne rokovanie pléna parlamentu môže byť súčasťou stratégie volebnej kampane.

„Môže to súvisieť s tým, že Smer by mohol prísť o prvé miesto a SNS by sa nemusela dostať do parlamentu. Ak majú takéto informácie, potom ten ich krok dáva akúsi logiku z ich pohľadu,“ poznamenal Haulík.

Na mimoriadnej schôdzi na budúci týždeň majú poslanci schvaľovať návrhy Smeru-SD, uzákoniť trináste dôchodky pre penzistov a o sto percent vyššie rodinné prídavky. SNS chce zrušiť diaľničné známky pre autá do 3,5 tony a vyjadriť nesúhlas s Istanbulským dohovorom.

Spojenie s kotlebovcami neuškodí

Program schôdze podporí aj strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Strana Za ľudí v tejto súvislosti poukazuje na to, že sa ide potvrdiť a legitimizovať spolupráca týchto strán s ĽSNS.

Sociológ Haulík si nemyslí, že by spojenie s kotlebovcami uškodilo Smeru-SD a SNS medzi voličmi. „Tu ide o voličov, ktorí váhajú, a ktorí vládnutie súčasnej koalície nevnímajú ako veľmi úspešné. Zatiaľ nevedia, koho voliť. Bežný volič týchto strán nevníma ako spájanie, keď niekto hlasuje v parlamente spoločne. Spájanie je, keď vytvoríte koalíciu,“ uzavrel sociológ.

V prípade, že poslanci návrhy zákonov schvália, prezidentka ich nemusí podpísať. Podľa Fica treba schôdzu zvolať čo najskôr, aby sa k nim mohol parlament ešte vrátiť, ak prezidentka Zuzana Čaputová zákony vráti späť snemovni. Hlava štátu má 15 dní na to, aby sa k prijatým zákonom vyjadrila.

Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Andrej Danko na utorok 18. februára. Voľby sa uskutočnia už 29. februára. To znamená, že súčasný parlament by už nestihol prípadné veto hlavy štátu prelomiť.