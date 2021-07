Smer-SD je v prieskume tretí, na OĽaNO sa doťahuje Progresívne Slovensko

Parlamentné voľby by začiatkom júla vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 20,8 percenta respondentov.

Druhé miesto by obsadila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 13,8 percenta. Prvú trojku uzatvára Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorý by získal 10,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý vykonala formou telefonického dopytovania od 6. do 12. júla na vzorke tisíc respondentov.

Otázka znela: „Skúste si predstaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“ Informovala o tom Kamila Hříchová z agentúry AKO.