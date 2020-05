Smer-SD dobieha OĽaNO a strana Za ľudí stále mimo parlamentu, ukazuje to nový prieskum verejnej mienky

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa preferenčne doťahuje na vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, ktorý uskutočnila v dňoch 14. až 21. mája na vzorke 1 011 respondentov pre televíziu Markíza.

Smer-SD sa doťahuje na OĽaNO

Voľby by aj v polovici mája vyhralo OĽaNO, ktoré by volilo 22,9 percenta respondentov, Smeru-SD by svoj hlas odovzdalo 21,6 percenta voličov a na treťom mieste sa umiestnilo hnutie Sme rodina so ziskom 11,2 percenta.

Na ďalších miestach skončili strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (9,7 percenta), Sloboda a Solidarita (8 percent) a Progresívne Slovensko (6,5 percenta). Mimo parlamentu by ostala vládna strana Za ľudí, ktorú by volilo 4,3 percenta opýtaných.

Ktoré strany by ostali mimo parlamentu?

Do Národnej rady SR by sa nedostalo ani Kresťanskodemokratické hnutie (4,8 percenta), Strana maďarskej komunity (4,2 percenta), Dobrá voľba (2 percentá), Most-Híd (1,5 percenta), Slovenská národná strana (1,4 percenta) či strana Vlasť (1,3 percenta).