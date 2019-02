Smerácke obedy pre žiakov zrejme nebudú v niektorých mestách úplne zadarmo

TRNAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Obedy pre žiakov základných škôl nemusia byť od septembra úplne zadarmo. Niektoré mestá a obce zvažujú razantné zvýšenie poplatku na režijné náklady, ktorý hradia rodičia žiakov.

Podľa starostu obce Cífer v okrese Trnava Maroša Sagana by mal tento poplatok odradiť takých stravníkov, ktorí by sa z obedov neodhlasovali, čo by zasa spôsobilo plytvanie jedlom.

Poplatok sa niekoľkonásobne zvýši

„Nevieme ešte, ako zareagujú jednotlivé obce, ale je možné a veľmi pravdepodobné, že ten režijný poplatok pôjde rapídne hore. To znamená, že strava pre žiakov nebude zadarmo. A bolo by to najlogickejšie riešenie tejto situácie,“ vysvetlil Sagan, ktorý je aj predsedom Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice.

Zámerom je podľa neho motivovať tých žiakov, ktorí o stravu nemajú záujem, odhlasovať sa z obedov.

Konkrétne v Cíferi je momentálne výška režijných nákladov nastavená na 15 centov na jeden obed, po novom by to malo byť niekoľkonásobne viac, o výške musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Takto získané peniaze môže zriaďovateľ použiť na zlepšenie technického vybavenia školských kuchýň.

Štát dotuje len cenu potravín

Štát bude v prípade „obedov zadarmo“ dotovať len cenu potravín potrebných na prípravu stravy, určenie výšky režijných nákladov je v kompetencii obce.

Žiaci základných škôl budú mať obedy hradené štátom od 1. septembra 2019, teda od nového školského roka. Priemerný príspevok na jeden obed je 1,20 eura. Celkové náklady štátu na školské obedy majú dosiahnuť 80 – 100 miliónov eur ročne.