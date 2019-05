Smeráčke Smolkovej volajú spolustraníci z celého Slovenska a žiadajú diskusiu o budúcnosti strany

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Od chvíle, ako sa výzva niektorých funkcionárov a členov strany Smer-SD z Košíc dostala na verejnosť, Monike Smolkovej, ktorá výzvu podpísala, volajú spolustraníci z celého Slovenska.

Vyjadrujú podporu požiadavke na vnútrostranícku diskusiu o ďalšom smerovaní strany Smer-SD. Padajúce preferencie a opakované kauzy ľudí zo Smeru-SD vyvolali nespokojnosť medzi členmi strany na východom Slovensku. Niektoré stranícke organizácie poslali predsedníctvu Smeru výzvy, v ktorých žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií.

Spravodajský denník o tom informoval v utorok na svojom webe s tým, že organizácie tiež požadujú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu. V liste členovia Smeru píšu o úbytku členov, nespokojnosti s klesajúcim počtom voličov strany s tým, že s nimi vedenie nekomunikuje.

Smolková je za diskusiu vo vnútri strany, ale teraz, keď sa to nejakým spôsobom dostalo von treba sa o tom jasne vyjadriť. Konštatovala, že je nie je za zánik strany, lebo je jedna z jej zakladateľov, ale ju chce obrodiť. „Nebolo by dobre aby sa Smeru stalo to, čo sa stalo HZDS a SDKÚ,“ konštatovala pre Webnoviny.

V okresoch nie sú spokojní

Snem by podľa nej mal byť čím skôr a na ňom si treba vypočuť každú okresnú organizáciu, každého člena. Nevylúčila, že možno po posledných vyjadreniach príde o funkciu. Na to je však tiež pripravená. Dodala, že kritika neprichádza teraz, ale v Košiciach je prítomná už dlhšie. „Asi sa to podcenilo a nevenovala sa dostatočná pozornosť,“ uviedla.

Že sa situáciou v strane už dlhšie zaoberajú potvrdil pre Webnoviny aj predseda okresnej organizácie Smeru-SD Košice 4 Milan Géci. Členovia z tejto organizácie podporujú výzvu, ktorá sa objavila na verejnosti, ale riešiť by sa to malo vo vnútri strany.

Za nepriaznivú situáciu v strane považuje aj predseda okresnej organizácie Košice okolie František Petro, ale je tiež za to aby sa to riešilo v rámci strany a nie takto prostredníctvom verejnosti. Predseda okresnej organizácie v Banskej Bystrici Miroslav Čelár tiež potvrdil, že sa o situácii v strane rokuje.

Na krajskej rade vyvstala, podľa neho, požiadavka volebného snemu aj v súvislosti s odchodom Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska.

Vzbura mala byť podľa politológa širšia

Vedúci katedry politológie na Filozofickej fakulte UK Erik Laštic upozorňuje na spôsob, akým Róbert Fico reagoval na odchod z funkcie premiéra. Zmenou straníckych stanov posilnil svoju úlohu vo vnútri strany, čím naznačuje, že on rozhodne, ako strana bude vyzerať.

Asi by vzbura v strane musela byť širšia aby svoju pozíciu stratil. Tá je formálne neotrasiteľná. Treba tiež vidieť, ako sú členovia strany zaviazaní Róbertovi Ficovi ako osobe a ich politická budúcnosť je sním prepojená, alebo do akej miery sú flexibilnejší a dokážu vidieť Smer s Petrom Pellegrinim na čele kandidátky.

Podľa Laštica tak má potenciál získať lepší výsledok ako Fico. Ak Pellegrini dokáže zmanažovať prechod moci a diplomaticky uzná Ficove zásluhy, bude mať jednoduchšiu pozíciu. “Ak by to mal byť súboj a ak by to malo byť o tom, že sa strana rozpadne tak je všetko otvorené,“ uviedol Láštic.