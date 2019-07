Spor o miesto osláv Novembra ´89 podľa Smeru-SD ukazuje, ako by vyzerala vláda opozičných strán

To, čo predvádza opozícia v súvislosti s oslavami 30. výročia Nežnej revolúcie je príkladom toho, ako by vyzerala vláda zložená z opozičných strán, informoval hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.

„My tento opozičný cirkus nebudeme komentovať a k tomuto štátnemu sviatku sa postavíme s dôstojnosťou a úctou,“ dodal Mažgút.

Chceli zabrániť zneužitiu extrémistami

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na utorkovej tlačovej besede uviedol, že „v prípade rezervácie miesta na zhromaždenie platí zákon, že ten, kto chce, si môže urobiť rezerváciu najskôr šesť mesiacov pred daným termínom“.

„Keď to oznámi, na tom priestranstve zhromaždenie urobiť môže, a to sme urobili pred dvoma mesiacmi. Vtedy to bolo šesť mesiacov od výročia,“ vysvetlil Matovič s tým, že rezerváciou Námestia SNP v Bratislave chceli zabrániť tomu, aby November ’89 zneužili extrémisti.

Záujem zvolať verejné zhromaždenie na termín 17. november 2019 na Námestí SNP v bratislavskom Starom Meste prejavila okrem hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti aj iniciatíva Za Slušné Slovensko a Kresťanskodemokratické hnutie. Agentúru SITA o tom informoval hovorca starostky Starého Mesta Matej Števove.

Časová a miestna kolízia

„Na základe telefonickej komunikácie zodpovedná pracovníčka zvolávateľom oznámila, že nastáva časová a miestna kolízia s už oznámeným verejným zhromaždením OĽaNO. Na základe týchto informácií oznámilo Za slušné Slovensko verejné zhromaždenie v termínoch 13. novembra na Námestí SNP, 15. až 18. novembra na Námestí slobody a 22. novembra na Námestí SNP. Kresťanskodemokratické hnutie verejné zhromaždenie zatiaľ neoznámilo,“ uviedol Števove. Hnutie OĽaNO bolo prvé, ktoré mestskú časť o rezerváciu Námestia SNP požiadalo ešte 17. mája.

Hnutie Igora Matoviča má námestie k dispozícii počas osláv 30. výročia Nežnej revolúcie od 14. do 19. novembra v čase od 9:00 do 21:00. Účelom je „Spomienka na 17. november“.

Podľa hovorcu Starého Mesta hnutie môže v rámci svojho verejného zhromaždenia spolupracovať, s kým uzná za vhodné. „Na verejné zhromaždenie, ktoré je riadne ohlásené, môže prísť verejnosť bez obmedzenia. Oznamovateľ verejného zhromaždenia môže svoje oznámenie o verejnom zhromaždení aj zrušiť. V tom prípade by bolo možné, aby na tomto námestí ohlásil zhromaždenie niekto iný,“ uviedol Števove.