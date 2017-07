Aktualizované: Šprintér Volko je majster Európy v atletike do 23 rokov v behu na 200 m

aktualizované 15. júla 2017, 22:05

BYDGOSZCZ 15. júla (WebNoviny.sk) – Ján Volko je dvojnásobným medailistom z XI. majstrovstvách Európy do 23 rokov v atletike v poľskom meste Bydgoszcz (13. – 16. 7. 2017).

Slovenský šprintér k striebru na 100 m pridal zlatú medailu v behu na 200 m v novom slovenskom rekorde 20,33 s, čo je zároveň nový rekordný čas európskeho šampionátu do 23 rokov. Striebro si vybojoval Francúz Gautier Dautremer (20,66) a bronz ide do Nemecka zásluhou Rogera Gurského (20,70). Limit pre účasť na MS 2017 v atletike je 20,44 s, Volko ho prekonal o 11 stotín.

Suverénny líder zveľadil svoj náskok

Siedmim účastníkom finále na 200 m fúkal do chrbta ideálny vietor 1,6 s. Ján Volko v dráhe číslo 6 solídne odštartoval, mal štvrtý najlepší reakčný čas (0,158) a už do zákruty sa vrútil na prvom mieste.

Neskôr z nej vybehol ako suverénny líder a v cieľovej rovinke svoj náskok ešte zveľadil. Zvíťazil s obrovským náskokom, striebornému Francúzovi Dautremerovi nadelil 33 stotín sekundy. Pritom Dautremer si tiež utvoril osobný rekord.

Už predtým v sobotňajšom prvom semifinále sa Volko blysol slovenským rekordom 20,54 s, svoje a zároveň národné maximum z júnového Tel Avivu vtedy vylepšil o 7 stotín sekundy. Celkovo má Volko v roku 2017 pod holým nebom na konte 9 behov na 200 m a až štyrikrát posúval hranicu slovenského rekordu.

Byť rýchly, ako sa len dá

“Nečakal som, že môžem byť až taký rýchly. Bol to už môj šiesty beh počas tohto šampionátu a som aj unavený. Chcel som len zabojovať a byť taký rýchly, ako sa len dá. Všetko sa to otočilo takým spôsobom, že z toho boli moje životné preteky,” vravel Ján Volko v prvom interview v cieli na webe Európskej atletiky.

“Osobne si myslím, že je to jeden z najlepších výkonov celého európskeho šampionátu do 23 rokov. Dokazuje to aj fakt, že ide o rekord ME do 23 rokov. Sme hrdí na to, že máme takého atléta, Slováka, ktorý dokázal v šprintoch fantasticky reprezentovať a získať zlato a striebro. Naposledy predtým slovenský atlét získal medailu na ME do 23 rokov pred 10 rokmi a zlatú dokonca pred šestnástimi. Jana Volka vnímam ako obrovský talent na 200 m, hoci teraz sám tvrdil, že na stovke sa cítil lepšie. Veľmi sme si priali, aby získal cenné kovy, tým sa netajíme. Zlato a striebro je však určite viac ako sme sa odvážili predpovedať,” reagoval na Jána Volka šéf Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.

Pohľad do európskych tabuliek vraví, že len deviati šprintéri v tomto roku na starom kontinente zabehli 200 m rýchlejšie ako Ján Volko. Na čele tabuliek je Brit Nethanee Mitchell-Blake (20,04), rovnaký čas ako 20-ročný Slovák zabehol Grék Likóurgos-Stéfanos Tsákonas (20,33).

Tretia zlatá medaila pre slovenskú atletiku

V slovenskej medailovej zbierke z európskych šampionátov tejto vekovej kategórie je aj Volkovo striebro na 100 m a tiež striebro Lucie Klocovej na 800 m v roku 2003 a dva bronzy – kladivári Miloslav Konopka (2001) a Marcel Lomnický (2007).

Tohtoročný halový vicemajster Európy na 60 m z Belehradu Volko (BK HNTN Bratislava) získal tretiu zlatú a celkovo siedmu medailu pre slovenskú atletiku na ME do 23 rokov v histórii (3-2-2). Zlatý bol predtým dvakrát len guliara Mikuláša Konopku, ktorý získal najcennejší kov v rokoch 1999 a 2001.

V slovenskej medailovej zbierke z európskych šampionátov tejto vekovej kategórie je aj aktuálne Volkovo striebro na 100 m a tiež striebro Lucie Klocovej na 800 m v roku 2003 a dva bronzy – kladivári Miloslav Konopka (2001) a Marcel Lomnický (2007).

V Poľsku má svoju životnú formu

Dvadsaťročný Volko, zverenec Nade Bendovej a Róberta Kresťanka, má na ME do 23 rokov v Bydgoszczi životnú formu. V najkratšom šprinte na 100 m získal v piatok podvečer striebornú medailu výkonom 10,18 s, ktorý je len o 2 stotinky horší ako slovenský rekord rovnako v jeho podaní.

Základným cieľom Volka v Bydgoszczi bol postup do finále na oboch hladkých šprintérskych tratiach.

Majstrovstvá Európy v atletike do 23 rokov

Bydgoszcz (Poľ.) – sobota:

Muži – 200 m – finále (+1,6 m/s): 1. Volko (SR) 20,33 – slovenský rekord a rekord ME do 23 rokov, 2. Dautremer 20,66, 3. Gurski (Nem.) 20,70, 4. Quarcoo (Nór.) 20,80, 5. Svensson (Švéd.) 20,95, 6. Cortelazzo (Tal.) 21,05.