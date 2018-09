Stále platí „náš človek“, konštatuje Za slušné Slovensko v súvislosti s trestným oznámením na Fica

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Iniciatíva Za slušné Slovensko sa stále nedočkala rozhodnutia vo veci trestného oznámenie na expremiéra a súčasného poslanca NR SR Roberta Fica za ohováranie a šírenie poplašnej správy.

Ako agentúru SITA informovali Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy, aj napriek tomu, že uplynula zákonom stanovená lehota generálna prokuratúra dodnes nevydala žiadne rozhodnutie ani žiadnym spôsobom neinformovala oznamovateľov o procesných úkonoch v súvislosti s podaným trestným oznámením.

„Na výsluchu zástupcom iniciatívy Za slušné Slovensko prokurátori generálnej prokuratúry povedali, že sa budú ‚snažiť‘ predvolať aj poslanca Fica. Dodnes nie je jasné, ako táto snaha dopadla, či bol predvolaný, resp., či mu tak ako v minulosti orgány činné v trestnom konaní nevedia doručiť predvolanie,“ uviedli v tlačovej správe.

Občianska iniciatíva a organizátori protestov Za slušné Slovensko podali trestné oznámenie na Fica 15. júna na Generálnej prokuratúre SR.

Výroky Fica o „Sorošových deťoch“

Iniciatíva Za slušné Slovensko podala trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi Fica o „Sorošových deťoch“, obvineniach, že sú ako organizátori protestov prepojení na zahraničie a organizovaní zahraničím, alebo že ich riadi tretí subjekt.

„Iniciatíva Za slušné Slovensko poukázala na to, že vtedajší premiér šíril poplašnú správu, a to tak, že strašil občanov dlažobnými kockami a nepokojmi, pričom organizátorov obviňoval zo zosnovania pokusu o štátny prevrat a destabilizáciu krajiny. Je pre nás smutným zistením, že na Slovensku stále neplatí rovnaká spravodlivosť pre všetkých. Ak ide o farmárov, ktorých poobviňovali z ohovárania, prokuratúra konala expresne rýchlo a predvolávala farmárov na výsluchy, podľa ich slov doslova šikanózne. Rovnako v prípade údajného ohovárania štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti konala polícia a prokuratúra expresne rýchlo. Teraz je však generálna prokuratúra ticho. Ťažko to vysvetliť inak ako tak, že v prípade poslanca Fica je aplikovaný ‚osobitný‘ postup,“ konštatuje iniciatíva.

Žiadosť o prešetrenie postupu

Ak to podľa Šeligu a Farskej polícia a prokuratúra mysleli s obnovením dôvery ľudí v ich nezávislosť a nestrannosť naozaj vážne, tento postup tomu nenasvedčuje, práve naopak, stále evidentne platí rozlišovacia kategória „náš človek“.

„Trváme na tom, že pred zákonom musíme byť všetci rovní, nie Fico a my ostatní. Na prokuratúru sme preto podali žiadosť o prešetrenie postupu a rovnako infožiadosť,“ uzavreli.

Trestné oznámenie na predsedu strany Smer-SD, expremiéra a poslanca NR SR Roberta Fica podala iniciatíva v mene všetkých vyše 150 organizátorov protestov, ktorí, ako vtedy zdôraznil Šeliga, ich organizovali zadarmo. K jeho podaniu ich viedlo množstvo nenávistných správ, vyhrážky, ktoré dostali. Zozbierali skoro 50 strán takýchto vyjadrení.