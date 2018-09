Stanovská vo finále chytila „päťdesiatku“, majsterkou sveta je Foxová

RIO DE JANEIRO 30. septembra (WebNoviny.sk) – Austrálčanka Jessixa Foxová opäť potvrdila, že je dominantná pretekárka vo svetovom vodnom slalome.

Stanovská bola vo finále desiata

Po sobotňajšom triumfe v K1 zvíťazila aj v nedeľňajších pretekoch C1 a na svetovom šampionáte v brazílskom Riu de Janeiro dovŕšila víťazný double. Foxová zvíťazila s veľkým náskokom 4,78 s pred Britkou Mallory Franklinovou a 7,67 s pred Češkou Terezou Fišerovou.

Mladá slovenská reprezentantka Soňa Stanovská obsadila vo finále poslednú desiatu priečku s veľkým časovým mankom za najlepšími. Dôvodom bolo 50 trestných sekúnd z bránky číslo 22 prakticky na samom konci pretekov. Celkovo nazbierala 18-ročná Dolnokubínčanka 52 trestných sekúnd.

Zlato v K1 získal Aigner

Na olympijskom kanáli vo štvrti Deodoro v nedeľu bojovali o medaily aj muži v K1, majstrom sveta sa stal Nemec Hannes Aigner. Slovensko nemalo zastúpenie v 10-člennom finále.

„Tak iste ma to mrzí, lebo jazda nebola až taká zlá. Prišli však dve trestné sekundy na 17. bránke, čo som iba úplne ´lízla´ a dúfala som, že si to rozhodcovia nevšimnú. Ten spodok trate ma kúsok mrzí, aj mi tam došli sily, nevládala som to tak pretočiť. Myslím si, že tak či tak pekný výsledok. Bola som vo finále majstrovstiev sveta, takže môžem byť spokojná so sebou a aj s celým svojím výkonom v tejto sezóne,“ uviedla Stanovská po jazde.

K vynechanej bránke dodala: „Neviem. Ja som skočila do tej protivodnej bránky. Išla som, myslím si, kúsok menší výjazd ako som mala ísť a tam je malá voda a ani som to nemala ako pretočiť. Už som potom videla, ešte aj ten valec bol taký riedky, že ma ani nezastavil. Keby bol hustejší, tak by ma zanieslo do ďalšej bránky. Tak sa to vyvŕbilo a musela som s tým zabojovať.“