Stanovská sa prebojovala do finále C1 v Riu de Janeiro, Grigar s Halčinom ostali pred bránou

RIO DE JANEIRO 29. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská postúpila do finále v kategórii C1 na svetovom šampionáte vo vodnom slalome v brazílskom Riu de Janeiro. Na olympijskom kanáli vo štvrti Deodoro Stanovská dosiahla v semifinále siedmy najlepší čas a predrala sa do elitnej desiatky, ktorá si to v nedeľu od 15.03 h SELČ rozdá o medaily.

Ďalšie dve Slovenky v semifinále neuspeli. Simona Maceková skončila dvadsiata druhá a Monika Škáchová dvadsiata šiesta. Zatiaľ čo u Macekovej to bolo bez trestných sekúnd, Škáchová chytila „päťdesiatku“ na tretej bránke pred cieľom. Nebyť toho vzhľadom na jej 7-sekundový odstup na druhom medzičase mohla reálne bojovať o finále.

„Veľmi sa teším. Jazda bola naozaj dobrá. Akurát hneď ´jednotku´ som ťukla, ale zvyšok jazdy už bol v pohode. Vraví sa, ako človek začne, tak aj skončí. U mňa to však neplatí. Čím som bližšie cieľa, tým jazdím rýchlejšie. Vo finále sa to budem snažiť ešte vylepšiť,“ uviedla Soňa Stanovská po semifinále.

Víťazkou semifinále C1 sa stala Britka Bethan Forrowová pred Austrálčankou Jessicou Foxovou a Brazílčankou Anou Satilovou.

Finále kajaka mužov bude bez slovenskej účasti. Jakub Grigar a Martin Halčin semifinále síce zvládli bez trestných sekúnd, ale pomalšími jazdami sa zaradili na sedemnáste a osemnáste miesto. Elitná desiatka zostala pre nich nedosiahnuteľná. Grigar zaostal za víťazným Britom Josephom Clarkem o 3,83 s a Halčin o 4,01 s. Boj o medaily sa v nedeľu začne o 15.40 h SELČ.