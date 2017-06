Štartuje nová edícia Svetovej ligy, Slováci chcú z Popradu deväť bodov

POPRAD 2. júna (WebNoviny.sk) – Každý z 36 účastníkov, vrátane Slovenska, vstúpi v piatok svojím úvodným vystúpením do Svetovej ligy volejbalistov 2017, prestížnej súťaže reprezentačných mužstiev.

Národné tímy sú rozdelené do troch výkonnostných divízií, v každej je tucet tímov.

V I. divízii sa predstavia Brazília, Taliansko, Francúzsko, obhajca prvenstva Srbsko, USA, Irán, Rusko, Argentína, Bulharsko, Poľsko, Belgicko a Kanada.

V II. divízii budú hrať Austrália, Portugalsko, Holandsko, Turecko, Fínsko, Česko, Čína, Egypt, Slovensko, Kórejská republika, Japonsko a Slovinsko.

V III. divízii budú účinkovať európski nováčikovia Estónsko a Rakúsko, ďalej Nemecko, Grécko, Španielsko, Mexiko, Kazachstan, Venezuela, Taiwan, Čierna Hora, Tunisko a Katar. SR je súčasťou Svetovej ligy od roku 2014.

Nový tréner reprezentácie

Slovákov už pod vedením nového trénera Andreja Kravárika čakajú tri štvorčlenné turnaje základnej fázy. Najskôr sa predstavia v Poprade, v rámci B-skupiny si od piatka do nedele (2. – 4. júna) zhodne od 18.00 h zmerajú sily s Japoncami, Austrálčanmi a Portugalčanmi.

Slovenský tím následne čaká turnaj D-skupiny vo fínskych Helsinkách (8. – 10. júna; súperi Fínsko, Austrália a Čína) a turnaj I-skupiny v holandskom Haagu (16. – 18. júna, súperi Holandsko, Česko a Kórejská republika).

Na Final Four II. divízie do austrálskeho Gold Coast (24. – 25. 6.) postúpia tri mužstvá s najlepšou bilanciou po odohraní turnajov základnej fázy. Austrália ako organizátor má istú účasť.

Zmena v kádri

Kravárik je šéfom realizačného tímu od začiatku tohto týždňa, predtým bol asistentom odvolaného Miroslava Palguta.

K zmene prišlo po minulotýždňovom turnaji B-skupiny v Holandsku v rámci II. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018, na ktorom Slováci vybojovali 2. priečku a účasť v júlovej III. fáze eliminácie; na prvé miesto a priamy postup na svetový šampionát nedosiahli.

“Po ťažkom turnaji v Holandsku nás čaká prvý krok vo Svetovej lige proti trom družstvám, ktoré sú veľmi vyrovnané. Vieme, že to bude ťažké, no neskrývame túžbu získať na domácej pôde tri víťazstvá a deväť bodov. Urobíme pre to všetko. Myslím si, že náš tím má psychické aj fyzické sily na to, aby tento cieľ zvládol,” povedal 45-ročný kouč Kravárik, citoval ho web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

V kádri SR prišlo po turnaji kvalifikácie MS k zmene: pribudlo libero Martin Turis, František Ogurčák sa z tohto postu presunul na svoj tradičný smečiarsky, z ktorého vypadol Marek Mikula.

Prvý zápas proti Japoncom

Prvými súpermi Slovákov budú Japonci. “Sústredíme sa na prvý zápas, ktorý bude veľmi dôležitý. Hráčov chceme pripraviť tak, aby sme vstúpili do turnaja víťazstvom. Budú to veľmi zaujímavé zápasy s atraktívnymi súpermi a diváci sa budú mať na čo pozerať. Po trénerskej výmene bude tento turnaj pre mňa krst ohňom a verím, že premiéra v úlohe hlavného trénera dopadne dobre,” dodal Kravárik, ktorého asistentom sa stal Jaroslav Vlk.

Blokár a kapitán SR Emanuel Kohút doplnil: “Dúfame, že v konfrontácii s týmito štyrmi silnými tímami uspejeme a odohráme v Poprade dobré zápasy. Na turnaj sa tešíme.”

Nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie

na popradský turnaj B-skupiny (2. – 4. júna) v rámci základnej fázy II. divízie Svetovej ligy 2017

Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (VK Jihostroj České Budějovice/ČR)

Smečiari: Tomáš Kriško (VK Dukla Liberec/ČR), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Innsbruck/Rak.), Matej Paták (Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne/Fr.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), František Ogurčák (bez klubovej príslušnosti)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Peter Ondrovič (TSV Herrsching/Nem.), Radoslav Prešinský (VK ČEZ Karlovarsko/ČR)

Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona/Tal.), Peter Mlynarčík (SK Posojilnica Aich/Dob / Rak.)

Liberá: Matej Kubš, Martin Turis (obaja VKP Bystrina SPU Nitra)

Svetová liga 2017 – program B-skupiny:

piatok 2. 6.: Austrália – Portugalsko (15.00), Slovensko – Japonsko (18.00)

sobota 3. 6.: Japonsko – Portugalsko (15.00), Slovensko – Austrália (18.00)

nedeľa 4. 6.: Austrália – Japonsko (15.00), Slovensko – Portugalsko (18.00)

Svetová liga 2017 – rámcový program:

I. divízia:

2. – 18. 6.: základná fáza

4. – 8. 7.: Final Six v brazílskej Curitibe

II. divízia:

2. – 18. 6.: základná fáza

24. – 25. 6.: Final Four v austrálskom Gold Coast

III. divízia:

2. – 11. 6.: základná fáza

17. – 18. 6.: Final Four v mexickom Leóne