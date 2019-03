Štát prispeje na výstavbu rodinných domov, ale slovenské domácnosti musia splniť jednu podmienku

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – V tomto roku by malo dostať podporu na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energií 600 až 1 200 domácností.

Myslí si to Združenie výrobcov murovacích materiálov. Dotáciu plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR dávať z programu Výstavba a obnova bytového fondu, na ktorý pre tento rok vyčlenilo prostriedky vo výške 40 miliónov eur.

Príspevok na zateplenie domov

„Vlani sa v rámci tohto programu na rôzne podprogramy vyčerpalo spolu približne 30 miliónov eur. Ak by tieto sumy ostali približne na podobnej úrovni, znamenalo by to, že na podporu výstavby takmer nulových domov by sa mohlo vynaložiť približne 5 až 10 miliónov eur,“ uviedol pre agentúru SITA predseda združenia Martin Mihál.

Kalkulácia združenia vychádza aj z toho, že okrem zavádzania príspevku vo výške osem tisíc eur na stavbu a 800 eur na projekt prináša nová legislatíva schválená v stredu v parlamente aj príspevok na zateplenie rodinných domov a ten môže taktiež odčerpať nejaké zdroje.

„Ak sa tieto počty výrazne nezmenia oproti výdavkom v roku 2018, podpora v aktuálnom roku by sa podľa našich odhadov mohla týkať spomínaných 600 až 1 200 stavebníkov,“ zdôraznil Mihál.

Zavedenie podpory pre novostavby s takmer nulovou potrebou energie hodnotí Združenie výrobcov murovacích materiálov pozitívne. „Ministerstvo dopravy a výstavby sa takto snaží kompenzovať zdražovanie domov. Dotácia sa týka celého stavebného sektora, ktorý sa rodinnými domami zaoberá. Pozitívne bude, ak sa na základe tohto príspevku zvýši počet postavených rodinných domov. Tým, čo stavať chcú, to umožní stavať vo vyššej kvalite,“ doplnil Mihál.

Zdravé bývanie bez kompromisov

Domácnosť, ktorá chce získať dotáciu musí splniť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Takýto dom by mal mať konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Domácnosti sa pritom v súčasnosti môžu uchádzať aj o dotáciu na malé obnoviteľné zdroje energií, ktorú poskytuje v rámci projektu Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra.

„Tradícia murovaných domov v našom klimatickom pásme potvrdzuje, že sú dlhodobo najlepšou voľbou pre dosiahnutie tepelnej pohody a zároveň úspory nákladov vďaka optimálnej kombinácii tepelnoizolačných vlastností a akumulácie tepla. Smerom k rodinným domom s takmer nulovou potrebou energie sa murované domy ukazujú ako riešenie efektívne, keďže sú ekologické, bezpečné a trvácne. Okrem toho ide aj o zdravé bývanie bez kompromisov,“ konštatoval podpredseda združenia Gabriel Szöllösi. V súčasnosti je na Slovensku približne 90 % domov murovaných.

Novela o energetickej hospodárnosti budov

Prideľovanie príspevkov na novostavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie umožní novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú v stredu schválila Národná rada SR. Novelu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s účinnosťou od 1. mája 2019. Príspevok na rodinný dom bude možné poskytnúť vo výške maximálne 8 tisíc eur, podobne ako v prípade zateplenia rodinného domu.

Príspevok na zateplenie rodinného domu je možné ešte zvýšiť najviac o 800 eur na náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, ako aj na vypracovanie žiadosti o príspevok a energetického certifikátu.

Žiadatelia príspevok získajú po dokončení domu v prípade, ak je dom určený na bývanie, celková podlahová plocha nie je väčšia ako 200 štvorcových metrov, nachádza sa na území Slovenska a bol skolaudovaný po 31. decembri 2014.

Nový príspevok podľa ministerstva dopravy a výstavby neznamená navýšenie rozpočtu, na všetky dotačné tituly v rámci podprogramu Výstavba a obnova bytového fondu boli vyčlenené finančné prostriedky už pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2019 vo výške 40 mil. eur.