Steel aréna v Košiciach prechádza pred MS v hokeji 2019 mnohými zmenami

KOŠICE 29. januára (WebNoviny.sk) – Do začiatku hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku (10. – 26. mája) zostáva približne tri a pol mesiaca a organizátori prestížneho podujatia postupne dokončujú jednotlivé úlohy.

Košická Steel aréna, ktorá bude hostiť zápasy slovenskej reprezentácie v základnej skupine, momentálne prechádza viacerými úpravami, ktoré na pondelňajšom brífingu popísal generálny manažér haly Igor Havrila.

Výmena mantinelov

Najväčšou položkou je výmena mantinelov, ktoré majú byť podľa pravidiel Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) nižšie a s vyššími sklami ponúkajúcimi vyššiu elasticitu.

„Sme radi, že už máme za sebou montáž tretiny mantinelov, ktorú chceme dokončiť do polovice februára. Spolu s tým je spojená aj výmena ochranných sietí, osadenie nových hliníkových profilov striedačiek, trestných lavíc a podobne,“ povedal Havrila, ktorý prezradil aj ďalšie novinky.

„Urobili sme nové monitorovacie centrum a doplnili sme nových sedem kamier na miesta, ktoré sme nemali pokryté. Ukončili sme rekonštrukciu svetelno-zvukovej réžie, ktorá bola dosť opotrebovaná a často nám vypadávala. Vymenili sme taktiež spodný okruh na kocke, ktorý rovnako občas vypovedal službu. Za bránky sme dali dva LED pásy, ktoré aréne dodali celistvosť. Máme novú rolbu, budeme meniť korčuliarsku gumu a upravíme aj stolík pre časomeračov, ktorý má byť dlhší o tri metre,“ pokračoval.

Úpravy v hráčskych šatniach

Poslednou väčšou výzvou pred MS bude ešte výmena svetelných zdrojov, ktorá prebehne v marci alebo apríli.

„Budeme ich meniť všetkých 136, aby sme dosiahli potrebnú svetelnosť. Okrem toho sme urobili veľké zásahy do údržby servisu. Nainštalovali sme obrovskú klímu do trafostanice, aby sa nestalo to, čo pred ôsmimi rokmi, keď nám počas zápasu vypadol elektrický prúd,“ vysvetľoval Havrila.

Menšie úpravy čakajú aj hráčske šatne, kde bude potrebné vymeniť sprchy a sociálne zariadenia. Rovnako nie je pripravené ani tlačové centrum pre novinárov, ktoré by sa malo nachádzať mimo haly, pravdepodobne v parkovacom dome.

Hotel je prakticky hotový

Naopak, prakticky hotový je hotel, ktorý je spojený so Steel arénou a je pre svetový šampionát dôležitým bodom.

„V hoteli má byť akreditačné stredisko, majú sa tam zdržiavať dobrovoľníci a priestory budú určené aj na stravovanie alebo ubytovanie. Budú sa tam taktiež nachádzať kancelárie IIHF. Hotel bol pre nás strategický, keďže sme zaviazali, že do 15 rokov vytvoríme športovo-kultúrne centrum, čo sa nám podarilo.“

Množstvo zmien si vyžiadalo aj zvýšené náklady. Generálny manažér Steel arény preto priznal, že nie je úplne stotožnený s výškou finančnej pomoci. „Čakali sme väčšiu podporu. Ďakujeme za financie košickému U. S. Steelu. Zároveň sme požiadali o pomoc Košický samosprávny kraj a takisto očakávame podporu od mesta Košice,“ dodal Havrila.