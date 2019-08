Stoch po návrate do PAOK zaregistroval zmeny, v Európskej lige urobia všetko na postup cez Slovan

„Zostavu nám tréner ešte neprezradil, ale pevne verím, že sa na ihrisko dostanem.“

To sú slová slovenského futbalového reprezentanta a hráča gréckeho majstra PAOK Solún Miroslava Stocha po príchode na Slovensko pred štvrtkovým prvým zápasom play-off Európskej ligy na trávniku Slovana Bratislava.

Rešpektujú silu Slovana

„Myslím si, že naši hráči rešpektujú silu Slovana a aj keď sme v pozícii favorita, platí to, že o všetkom sa rozhodne až na ihrisku. Už náš predchádzajúci dvojzápas s Ajaxom Amsterdam ukázal, že v dnešnom futbale môže hrať každý s každým a papierový favorit nikdy nemá dopredu vyhrané. Samozrejme, už aj preto, že sme neuspeli v Lige majstrov, urobíme všetko, aby sme sa kvalifikovali do skupinovej fázy Európskej ligy,“ uviedol Miroslav Stoch v rozhovore na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu.

V uplynulej sezóne sa 29-ročný krídelník stal miláčikom tribún na štadióne Slavie Praha v Edene. Napriek tomu sa rozhodol kývnuť na grécku ponuku a po piatich rokoch sa vrátil do PAOK Solún. „Už po príchode do Slavie som sa vyjadril, že určite budem chcieť ešte raz odísť do zahraničia. Súhlasím, boli to skvelé dva roky. Keď však prišla ponuka zo Solúna, rozhodol som sa ju prijať. V PAOK-u som už pôsobil, vtedy však bol na tom klub úplne inak v porovnaní s tým, kde je teraz. Infraštruktúra a ďalšie zložky klubu sa posunuli výrazne dopredu a aj to zavážilo pri mojom rozhodovaní. Aj keď má Slavia Praha najlepších fanúšikov v Česku, s kulisou v Grécku sa to nedá porovnať. Tam nepočujete na ihrisku vlastného slova. Už sa teším na domáce zápasy. Hovorí sa, že sa už vypredali všetky permanentky na celú sezónu“ vysvetlil Stoch.

Pozitívne zmeny v Solúne

Solídny technik s výbornou strelou aj konkrétne spomenul pozitívne zmeny, ktoré zaregistroval po návrate do Solúna. Tréningové centrum, čo tam vyrástlo v posledných rokoch, nemá nič spoločné s tým, čo som si pamätal z čias môjho pôsobenia v klube. Vtedy to bola a malá štvorcová budova s posilňovňou, šatňou, miestnosťou pre maséra. Dnes tam stojí moderné, veľké centrum. Klubu sa darilo v minulej sezóne aj po športovej stránke. Získal double, neprehral v lige ani jeden zápas,“ vymenoval Stoch dôvody svojho návratu do slnečného Grécka.

Na otázku futbalsfz.sk, či po dlhoročnej nadvláde Olympiakosu nastávajú v Grécku lepšie časy pre PAOK, Stoch odpovedal: „Dúfam, že áno. V minulej sezóne bol PAOK evidentne lepší, ale Olympiakos zareagoval a pred novým súťažným ročníkom sa výrazne posilnil. Jeho silu naznačili aj duely v Lige majstrov proti Plzni. Tam bol Olympiakos jednoznačne lepším mužstvom, určite ich netreba odpisovať. Až ligová súťaž ukáže, ktoré mužstvo je na tom lepšie.“