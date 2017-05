Stolný tenista Pištej vyradil svetovú dvanástku, Ódorová začala turnaj výhrou v hlavnej súťaži

DÜSSELDORF 31. mája (WebNoviny.sk) – Trojica slovenských reprezentantov postúpila do 2. kola dvojhry na 54. majstrovstvách sveta v stolnom tenise jednotlivcov v nemeckom Düsseldorfe (29. 5. – 5. 6. 2017). Najskôr sa to podarilo Eve Ódorovej.

Skúsená Komárňanka si v stredajšom predpoludňajšom stretnutí úvodného kola poradila so Sarou Ramírezovou zo Španielska 4:1 na sety a dosiahla prvé slovenské víťazstvo v hlavnej súťaži na tohtoročnom šampionáte. Pre Ódorovú to bolo úvodné vystúpenie v Düsseldorfe, keďže v deblových súťažiach neštartuje a kvalifikačným bojom v singli sa vyhla, lebo bola vďaka rebríčkovému postaveniu priamo zaradená do hlavného pavúka.

Bez šance na úspech bola Tatiana Kukuľková. Mladá kvalifikantka nenašla recept na 21. hráčku svetového renkingu Li Jie, favorizovanej Holanďanke podľahla 0:4 na sety. Najviac odolávala v úvodnom dejstve, v ktorom získala sedem loptičiek. Kukuľkovú potom nepomstila Ódorová, ktorá vo večernom 2. kole prehrala s Li Jie 1:4.

Popoludní sa o prekvapenie 1. kola dvojhry mužov postaral Ľubomír Pištej, ktorý nedal šancu aktuálnej svetovej dvanástke, Čeoung Joung-sik s ním uhral len jeden set. Do 2. kola prenikol aj nasadený Wang Jang, ktorý v dráme s talentovaným Kirillom Gerasimenkom z Kazachstanu predviedol obrat z 2:3 na 4:3.

V úvodnom súboji hlavnej súťaže hladko prehral Peter Šereda, ktorý podľahol Patrickovi Franziskovi 0:4, pričom v treťom sete nezužitkoval vedenie 10:7.

Okrem dvojhry žien sú v Düsseldorfe už bez slovenského zastúpenia aj štvorhry, o čom sa rozhodlo už v utorok.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V STOLNOM TENISE – VÝSLEDKY – STREDA

dvojhra mužov – hlavná súťaž – 1. kolo:

Wang Jang (SR) – Kirill Gerasimenko (Kaz.) 4:3 (8, -7, 7, -10, -6, 10, 6)

Ľubomír Pištej (SR) – Čeoung Joung-sik (Kór. rep.) 4:1 (10, 6, 10, -7, 5)

Peter Šereda (SR) – Patrick Franziska (Nem.) 0:4 (-3, -5, -10, -4)

dvojhra žien – hlavná súťaž – 1. kolo:

Eva Ódorová (SR) – Sara Ramírezová (Šp.) 4:1 (7, -7, 6, 9, 4)

Tatiana Kukuľková (SR) – Li Jie (Hol.) 0:4 (-7, -4, -6, -2)

2. kolo:

Eva Ódorová (SR) – Li Jie (Hol.) 1:4 (-7, -9, -7, 11, -7)