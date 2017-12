Stovky zdravotných sestier si platovo polepšia, ministerstvo chce posilniť aj celoživotné povolanie

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.ks) – Sestry s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v štúdijnom odbore ošetrovateľstvo a s praxou najmenej 5 rokov v tomto špecializačnom odbore si od júla budúceho roka platovo prilepšia.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý v stredu schválili poslanci. „Zaradili sme ju ako samostatnú kategóriu do zákona, ktorá bude mať 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je takmer o 20 percent vyššie odmenenie týchto sestier ako mali doteraz garantované,“ povedal novinárom v stredu na brífingu minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Šéf rezortu odhaduje, že spomínané zvýšenie by sa mohlo dotknúť cez dve tisíc sestier. „Samozrejme, nemáme úplne presné to číslo,“ dodal. Drucker poznamenal, že ministerstvo chce posilniť celoživotné povolanie. „To znamená, že my chceme, aby sestry zostávali v systéme, aby boli aj zásluhovo odmenené za to, že dlhšie pracujú a majú vyššie kompetencie,“ uzavrel.