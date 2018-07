Sú tu ideálne podmienky, aby som rástol ako hráč aj človek, povedal Buffon o svojom prestupe do PSG

PARÍŽ 9. júla (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon koncom minulého týždňa podpísal zmluvu na jeden rok s francúzskym klubom Paríž St. Germain a v pondelok predstúpil pred novinárov na oficiálnej tlačovej konferencii. Zástupcom médií porozprával o dôvodoch, prečo prestúpil z Juventusu Turín do krajiny „galského kohúta“.

Nie je posadnutý „ušatou trofejou“

Štyridsaťročný gólman vyhral vo svojej kariére majstrovstvá sveta, niekdajší Pohár UEFA, deväťkrát sa tešil z titulu v talianskej najvyššej súťaži a viackrát ovládol aj tamojší pohár. Napriek trom účastiam vo finále mu však v zbierke stále chýba trofej pre víťaza Ligy majstrov.

S ambicióznym parížskym klubom by mohol dosiahnuť túto métu, ale nie je to jeho primárnym cieľom. „Nemyslím si, že som posadnutý Ligou majstrov a rovnako tak ani PSG. Prijal som túto ponuku, pretože tu sú ideálne podmienky na to, aby som rástol ako hráč aj človek,“ prezradil populárny „Gigi“.

Nikdy nechytal mimo Serie A

Buffon doteraz nikdy nepôsobil mimo Apeninského polostrova. Do veľkého futbalu prenikol ako brankár Parmy a neskôr putoval do Juventusu Turín, kde odchytal 656 súťažných stretnutí. Po januárovej oslave štyridsiatky sa očakávalo, že Talian ukončí nielen reprezentačnú, ale aj klubovú kariéru.

Všetko zmenila májová ponuka od Parížu St. Germain, s ktorým sa rodák z toskánskej Carrary dohodol na spolupráci a podpísal kontrakt na jednu sezónu s možnosťou opcie.

„Prestal som s týmito kalkuláciami. V tridsiatke som si myslel, že môžem hrať ďalšie dva alebo tri roky, potom som mal 34 a hovoril som si, že budem chytať maximálne jeden alebo či dva roky. Neskôr som mal, 37, 38 a teraz mám štyridsať rokov. Pred pár mesiacmi som ešte chytal v národnom tíme a ak ste tam, znamená to, že ste stále na najvyššej úrovni. Preto sa už nad koncom kariéry zbytočne nezamýšľam. Myslím si, že to potom vytvára negatívnu situáciu a to nepotrebujem,“ dodal Buffon, ktorému budú robiť spoločnosť na brankárskom poste v Paríži Francúz Alphonse Areola a Nemec Kevin Trapp.